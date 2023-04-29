Чтобы не было беды

Огонь притягивает ребёнка, но игры с ним часто заканчиваются пожаром. Необходимо объяснять детям правила обращения с огнём на доступном им языке.

Инструктор по социально ориентированной деятельности Шумерлинского отделения ВДПО Елена Афондеркина и доброволец пожарной команды Татьяна Шлифанова встретились с воспитанниками дошкольной группы Ходарской средней школы им. И.Н. Ульянова, чтобы напомнить детям о необходимости осознанно и ответственно относиться к выполнению правил пожарной безопасности.



В ходе встречи ребята разгадывали загадки, вспоминали номера телефонов при экстренных случаях. Поиграли и в разные игры на пожарную тематику. Ребятам особенно понравилось переодеваться в считанные минуты в боевую одежду пожарного.



В конце встречи были закреплены знания о профессии пожарных. Еще раз было отмечено, что пожар – большая беда и ее можно избежать, только выполняя правила пожарной безопасности. Дошкольники в память о встрече получили красочные закладки с правилами.



Т. Шлифанова, пожарный доброволец ДПК «Ходары».