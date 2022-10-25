Победители конкурса «Счастливое сельское детство» выступят на форуме «Лучшие на селе»

28 октября в Чувашии состоится форум «Лучшие на селе». Мероприятие пройдёт в ДК «Тракторостроителей». В программе — выступления победителей, диалог на равных, интерактивные выставки и др.

Торжественную часть откроет Глава Чувашии Олег Николаев. В состав делегаций также включены главы администраций, депутаты и, конечно же, мамы и папы талантливых ребят.

На сцене дворца культуры перед гостями и зрителями выступят дети — победители конкурса «Счастливое сельское детство». Они стали лучшими среди 7 тысяч ребят, приславших 2 тысячи работ. По мнению экспертного жюри, состоящего из артистов, художников, редакторов, работы лидеров в наибольшей мере отразили любовь к малой родине, сельскому хозяйству, культуре и традициям Чувашии.

«Главная цель конкурса — сформировать у нового поколения новое понимание о жизни на селе: о том, что здесь, а не только в большом городе, можно получить качественное образование, стать востребованным специалистом и добиться успеха. Мода на село — это тренд, который мы нацелены создать. И конкурс станет началом этого пути», — отмечает вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Также во время форума «Лучшие на селе» пройдёт встреча молодёжи в формате диалога на равных.

Напоминаем, что фестиваль «Лучшие на селе» приурочен ко Дню сельского хозяйства и проводится в преддверии объявленного Главой республики Олегом Николаевым Года счастливого детства. Организаторы — Минсельхоз Чувашии, Минобразования региона, Чувашский аграрный университет в партнерстве с республиканским Союзом женщин.

Источник: Минсельхоз Чувашии.