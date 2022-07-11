HPE является надежным поставщиком на рынке серверного оборудования

Сегодня сложно представить компанию без собственных цифровых коммуникаций. Новые технологии дают возможность надежно защитить корпоративную информацию от доступа извне, а также от утечки изнутри. Офисные работники могут свободно вести деловую переписку по локальной сети, отправлять друг другу важные документы без страха их потери, а администраторы и владельцы могут контролировать рабочий процесс удаленно.

Сервера помогают наладить оперативность бизнес-задач

HP StoreServ 10800 является оптимальным оборудованием для разного рода задач. Так, например, его можно использовать для сбора данных торговой организации. На него будет поступать информация от различных торговых точек, ресторанов, кафетериев, а владелец или администратор может проводить мониторинг процессов удаленно и заказывать недостающие продукты для торговли в магазине или для приготовления еды в ресторане.

Информация на сервера подается со специального оборудования, в том числе с автоматизированного киоска самообслуживания. Это удобная система, так как она может собрать данные с разных объектов в единое цифровое хранилище.

Важно также отметить такой факт, что обслуживание собственного сервера обойдется дешевле, чем аренда на виртуальном хостинге, не говоря уже о безопасности.

Некоторые особенности оборудования от известных производителей

Специалисты hparts.ru предлагают приобрести серверное оборудование от лидера IT рынка Hewlett-Packard Enterprise. Это один из наиболее надежных поставщиков цифровых решений и программного обеспечения. Эксперты не только проконсультируют, но и помогут собрать необходимую конфигурацию для достижения определенных целей.

Важно также обратить внимание на то, что на базе HPE можно разработать оптимальный вариант системного оборудования для компании любого уровня, как для крупной корпорации с многофункциональными задачами, так и небольшой организации.

На что нужно обратить внимание перед покупкой оборудования?

Прежде всего – на производителя. HPE является надежным поставщиком, поэтому на сервера этой компании дается гарантия, есть большой ассортимент комплектующих и хорошая ремонтная база с качественным сервисом. Рекомендуется также почитать отзывы, которые пишут клиенты по разному оборудованию, о качестве работы и обслуживания, чтобы быть уверенным в том, что оборудование HPE действительно надежно и имеет хороший ресурс для выполнения поставленных задач.