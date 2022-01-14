Новый год в сказку добрую зовёт

Во время новогодних каникул парк культуры и отдыха для шумерлинцев был одним из любимых мест для проведения досуга. Лыжной прогулкой и катанием с горок насладились за эти дни и стар, и млад.

Для маленьких жителей города почти каждый день в резиденции Деда Мороза, расположенной на танцевальной площадке парка, проходили театрализованные представления. Атмосферу новогоднего праздника создавали творческий коллектив ДК «Восход», активисты молодежного парламента, обучающиеся и педагоги образовательных организаций.



Участники праздничных представлений, новогодние сказочные персонажи загадывали загадки, катались вместе с детворой на «ватрушках», рисовали на снегу, водили хороводы, играли в веселые игры, танцевали, пели песни. Юные шумерлинцы не упускали случая рассказать Деду Морозу стишки.



Большой интерес у детворы вызвала и сама резиденция Деда Мороза. Дети с радостью позировали в санях, на снежном троне.

Все участники новогодних представлений получили массу ярких эмоций и отличное новогоднее настроение.

Марина Ветликова.