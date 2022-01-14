Мария Александровна Киселёва: «Живу по совести»

К Марии Александровне Киселёвой я пришла в гости не без повода – в первый день нового года Почетный гражданин города Шумерли, заслуженный работник культуры Чувашской Республики отметила 80-летие со дня рождения. После более чем двухчасового общения я поймала себя на мысли, что от хозяйки дома ухожу, невольно зарядившись какой-то особой положительной энергетикой и мое настроение как будто наполнилось невидимыми лучами простого человеческого тепла.

Корректная, скромная и, главное, любящая людей – такой вердикт сформировался в моих мыслях после общения с этой уважаемой в городе женщиной. Она и сегодня в гуще городских событий, всегда на виду, среди людей, к ней прислушиваются, ее мнением дорожат.

На протяжении всего нашего общения Мария Александровна говорила больше о людях, нежели о себе, каждого вспомнила добрым словом и благодарностью. «На моем пути встречалось много хороших людей, — констатировала Мария Александровна. — Каждому говорю спасибо за жизненные уроки, за человеческий опыт, за общение…»



Родилась моя героиня в первый день 1942 года в простой семье рабочих, уроженцев села Медяна Горьковской области. В Шумерлю молодая семья переехала в начале 30-х годов, оба работали на деревообрабатывающем заводе (позднее — комбинате автофургонов), жили поначалу во времянке за линией, на улице Кутузова, потом переселились в многоквартирный барак. Со временем Киселёвы справили собственный дом, хлебосольный, гостеприимный, в котором, вспоминает Мария Александровна, постоянно жили бабушка, дедушка и многочисленные приезжие родственники. Всегда держали хозяйство. Жили хоть и небогато, но всем вместе было комфортно и радостно. Это чувство всеобъемлющей любви к людям Мария Александровна пронесла через всю жизнь.



Главное, чему учили родители своих пятерых детей, – жить по совести, любить людей, без остатка отдаваться делу, которым занимаешься, быть честными, трудолюбивыми, порядочными, щедрыми душой. Эти родительские наказы для М.А. Киселёвой стали главными жизненными постулатами.

Училась будущий Почетный гражданин города в школе № 3, после седьмого класса поступила в педучилище, окончив которое в 1960 году, два года работала старшей пионервожатой в школе № 2, позднее ее пригласили в новую школу-интернат. Далее семь лет трудовой биографии, с 1963 по 1969 годы, Мария Александровна посвятила горкому ВЛКСМ. В должности заведующей школьным отделом она оказывала методическую помощь школьным комсомольским и пионерским организациям, контролировала и направляла работу школ. Тогда она еще не предполагала, что эта деятельность станет для нее важной отправной точкой в будущей партийной работе.



С юности Мария Александровна проявляла интерес к истории и, окончив заочно исторический факультет Чувашского университета, два года преподавала в Ходарской средней школе. Влюбленная в свой предмет, она и детям умело прививала интерес к прошлому своей малой родины, своей страны. Мария Александровна и сегодня, в свои 80 лет, выписывает любимый журнал «Русская история», читает и перечитывает книги, хотя, признается, «глаза уже не те…».



Однажды в школу к ней приехал второй секретарь горкома КПСС (большой человек по тем временам). Это был судьбоносный визит — по окончании урока партработник пригласил молодого активного педагога на работу в горком. Не сразу девушка ответила согласием — были и сомнения, и неуверенность в себе. В принятии важного решения тогда её поддержали родители. Почти двадцать лет, с 1972 по 1991 годы, Киселёвой были отданы работе в горкоме партии, сначала инструктором отдела пропаганды и агитации, потом заместителем заведующего отделом. Около десяти лет она была председателем парткомиссии горкома, председателем контрольно-ревизионной комиссии горкома КПСС. На всех постах ее отличали четкое знание дела, исключительная ответственность, бескомпромиссность, принципиальность.



В 1991 году в биографии моей героини наступил новый важный этап – работа в городском историко-краеведческом музее. Без малого два десятка лет были посвящены этому кропотливому творческому труду. Историк по образованию и по призванию М.А. Киселёва с первых дней с головой окунулась в музейное дело: организовывала встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, помогала учащимся школ в краеведческой исследовательской работе, наладила связь с краеведами города и района и Национальным музеем Чувашии, что, несомненно, способствовало улучшению содержания работы музея.

Марию Александровну с полным правом можно назвать родоначальницей становления школьных музеев: помощь учителям в сборе экспонатов, оформлении выставочных экспозиций, документации, курирование юных экскурсоводов, подготовка ребят на республиканские конкурсы, откуда они зачастую приезжали с призовыми местами – далеко не полный перечень взаимодействия руководителя городского музея со школами.

Годы работы в музее она вспоминает с особой теплотой и трепетом: и как «выбивала» бюджетные средства на ремонтные работы, на обновление экспозиций, и как не без проблем перевозила архив музея комбината автофургонов после закрытия, и многое-многое другое…



Мария Александровна знает «в лицо» каждую военную кружку, каждую ложку с фронта, подаренные музею ветеранами войны. Помнит, как выступила с инициативой организовать запись на диктофон воспоминаний ветеранов о войне, хранящуюся в музее по сей день. Только переживает, перевели ли новые работники эти записи с магнитных пленок на цифровые носители?



Без преувеличения, под руководством М.А. Киселёвой городской музей стал настоящим центром патриотического воспитания молодого поколения. Собственно, патриотическому воспитанию подрастающего поколения – главному приоритету своей трудовой биографии — Мария Александровна верна всю жизнь. И в школах, и на партийной и комсомольской работе, и в музее формированию нравственных идеалов школьников и молодежи она всегда уделяла самое пристальное внимание, вовремя и правильно умела расставить необходимые акценты. В 2010 году за большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения М.А. Киселёва награждена медалью «Патриот России».



В начале 2000-х годов параллельно с работой в музее М.А. Киселёва возглавила городской Совет ветеранов, объединивший единомышленников старшего поколения. «Было очень удобно собираться в стенах музея, организовывать мероприятия, встречи, решать многочисленные ветеранские вопросы, озвучивать проблемы перед городскими властями», — констатирует сегодня М.А. Киселёва. К мнению ветеранов городские власти и тогда, и сейчас относятся уважительно, прислушиваются, по мере возможности откликаются на обращения.

Неравнодушие, пожалуй, одно из важнейших качеств Марии Александровны. По её личной инициативе и при непосредственном участии в сквере Победы несколько лет назад установлен памятный Камень детям войны и труженикам тыла, а на стене районной больницы — памятная доска первому главному врачу, хирургу от бога П.С. Кафтанникову.



В числе людей, сыгравших немалую роль в ее профессиональной и человеческой судьбе, Мария Александровна называет Анастасию Афанасьевну Хромину, бывшего директора школы № 3. Их общение началось в конце 50-х годов. «Новая учительница физики приехала в школу, когда я училась в шестом классе, — вспоминает М.А. Киселёва. — Она была особенной — красивой, статной и доброй. Мы все очень полюбили физику и на переменах бегали к новому учителю в лабораторию. Общаться с Анастасией Афанасьевной всем моим одноклассникам доставляло большое удовольствие». Добрые отношения М.А. Киселёвой и А.А. Хроминой сохранились по сей день.



Мария Александровна всю жизнь отдает себя людям и признается, улыбаясь, что ей некогда было создавать свою семью. Но радость материнства она в полной мере познала, удочерив племянницу Леночку, дочку своего младшего брата. Так случилось, что девочка осталась без материнской любви и ласки, и Мария Александровна отдала ей все свое женское тепло, вырастила, выучила. Теперь Елена с семьей живет в Петропавловке-Камчатском, воспитывает с мужем двоих дочерей, Настю и Катю, которых Мария Александровна по праву считает своими внучками. Родные люди всегда на связи, всегда рядом…



Шумерле М.А. Киселёва посвятила всю свою жизнь. На протяжении всего нашего разговора искренняя, неподдельная любовь к родному городу и его жителям чувствовалась ежеминутно. Это светлое чувство придает шумерлинке Марии Александровне Киселёвой жизненные силы и дарит надежду на счастливый завтрашний день.

Ольга Дмитриева.