Самое ценное – это IT-кадры

В этом году о цифровой трансформации Чувашии говорилось много. Были и конкретные шаги, программы, наработки. Об этом — в интервью министра цифрового развития, информационной политики и массовой коммуникаций Чувашской Республики Кристины Майниной, которое она дала нашим коллегам из газеты «Канаш».

Корр.: Кристина Андреевна, чуть менее года назад Вы вступили в должность. Какие задачи стояли перед Вами в начале года?

– Прежде всего это задача цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, такую национальную цель развития до 2030 года поставил Президент России Владимир Путин. В рамках национальной цели регионы должны были к августу текущего года разработать стратегию цифровизации, которая включает в себя разработку целевых моделей цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание единого центра компетенций по трансформации процессов, управлению данными и цифровому развитию региона в целом.

Одновременно важной задачей для нас остается реализация мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



Корр.: Удалось ли достичь первых, быстрых побед? Каких?

– Главным достижением считаю разработку и утверждение стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Чувашии. В документ включены 128 проектов, которые охватывают 17 отраслей. По количеству включенных в стратегию отраслей наша республика – в тройке лидеров. По итогам 9 месяцев Чувашия вошла в топ-20 рейтинга развития цифровой зрелости по России, топ-5 рейтинга развития цифровой зрелости по ПФО и в десятку лидеров рейтинга цифровой зрелости в сфере здравоохранения.

Чувашия активно участвует в пилотных проектах федеральных органов власти. К примеру, мы с радостью включились в пилотный проект, предполагающий обработку взаимодействия автоматизированной информационной системы МФЦ и Единого портала госуслуг – преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном носителе и направление указанных электронных дубликатов в личный кабинет гражданина для использования при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Не менее интересный проект – разработка и внедрение региональных сегментов платформы «Национальная система управления данными (НСУД)».



Корр.: Какие сложности стояли на пути? Что удалось обойти? Что еще предстоит преодолеть?

– Самое ценное для нас – это кадры, владеющие цифровыми компетенциями. Такие специалисты сейчас в цене и их катастрофически не хватает. Могу смело сказать, что в этом году мы в этом отношении преуспели. Благодаря соглашению с АНО «Цифровая экономика» провели стратегические сессии «Цифровая прокачка бизнеса», «Культура и туризм», «Промышленность», «Спорт». Совместно с ПАО «Сбербанк» провели форсайт-сессию «Управление проектами в рамках программы «Цифровизация» для отраслевых команд цифровой трансформации с применением методик дизайн-мышления, что способствовало развитию навыков проектирования сервисов с применением клиентоориентированного подхода.

Весной представители Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет 20.35» в формате интенсивного погружения обучили более 100 специалистов трехмодальному подходу совершения бизнес-прорывов «run-change-disrupt». Чувашия вошла в тройку лидеров по количеству участников акселерационно-образовательной программы развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК».



Корр.: Какие сервисы, цифровые системы, конструкторы, платформы, порталы появились в нашей республике под началом ведомства за этот год?

– Уходящий год богат на разработки, которые получили признание на федеральном уровне. Два проекта наших IT-компаний признаны лучшими на IX Всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021». Это «Разработка и внедрение удаленной системы предоставления услуг телеМФЦ», направленный на создание комфортных условий при получении государственных и муниципальных услуг жителями отдаленных районов республики, и «Мобильная цифровая платформа – конструктор решений» – разработка, которую мы активно используем сейчас, в период пандемии, в частности, для контроля соблюдения ограничительных мер, связанных с COVID-19, для осуществления адресной доставки лекарственных средств, продуктов и иной помощи нуждающимся.

В 2021 году запустили ряд сайтов и порталов. Сайт Цифра21.рф включает в себя информацию о проектах цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. На днях запущен сайт Землякичувашии.рф – ресурс посвящен Году выдающихся земляков в Чувашии. Разработан и запущен инвестиционный портал Чувашии investchr.ru. На обновленном портале доступны услуги Минэкономразвития, Агентства инвестиционного развития, Гарантийного фонда и Фонда развития промышленности республики. Ресурс должен стать визитной карточкой региона, усилив эффективность работы с инвесторами за счет упрощения процедур.

Не могу не отметить ресурс qr.cap.ru и мобильное приложение для проверки у посетителей предприятий общественного питания, культурно-досуговых учреждений, физкультурно-спортивных объектов QR-кодов вакцинированных или переболевших COVID-19.



Корр.: Как обстоят дела в Чувашии со связью и доступом в сеть Интернет?

– Проблем с голосовой связью в Чувашии нет – 99 % территории республики покрыто сетью 2G. Иначе обстоят дела с передачей данных – около 8 % населения сталкиваются со сложностями с высокоскоростным доступом в интернет. По данным проведенного в муниципалитетах опроса, в одних населенных пунктах нет проводного интернета, где-то наблюдается слабая скорость передачи данных, ряд населенных пунктов покрыт сетью частично. Правительство знает об этой проблеме и делает все возможное, чтобы интернет пришел в каждый дом.

Так, в 2021 год завершен масштабный проект по устранению цифрового неравенства, подключению к сети Интернет социально значимых объектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», был запущен проект «Устранение цифрового неравенства 2.0». Всего за 2015—2021 годы в Чувашии доступом ко Всемирной сети обеспечено 333 населенных пункта и 480 социально значимых объектов. В следующем году продолжим обеспечение сельских населенных пунктов качественным доступом к сети Интернет как в рамках федеральной программы УЦН 2.0 (порядка в 40 населенных пунктах будут построены базовые станции за счет федеральных средств), так и в рамках региональных мероприятий по развитию инфраструктуры связи в сельской местности.



Корр.: Цифровизация экономики что в себя включает? Какое отношение к этому понятию имеет ведомство? Какая работа ведется в этом направлении?

– Цифровизация – это следующий шаг эволюции автоматизации, или информатизации деятельности, если можно так выразиться. Она предполагает перестройку, улучшение бизнес-процессов за счет внедрения передовых решений. Можно смело сказать, что это один из инструментов оптимизации. Причем в фокусе постоянно держится конечный потребитель. Все это способствует более качественному принятию решений, так как заметно упрощается работа с данными и их анализ. К примеру, на производстве сотрудник в рамках цифровизации может уже не забивать вручную в тот же самый Excel данные с датчиков. Этот процесс можно автоматизировать по сценарию, который будет исключать ошибки по вине человека. При этом информация поступит напрямую в информационную систему, которая на основе полученных данных даст готовую аналитику и, возможно, прогноз развития технологического процесса.

Минцифры Чувашии курирует реализацию в республике национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», основная задача которой – прорывное технологическое развитие страны. В Чувашии на достижение этой задачи направлено пять региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии». Каждый из них имеет свои цели и задачи, показатели, мероприятия. К примеру, региональный проект «Цифровые технологии» призван обеспечить создание в Чувашской Республике «сквозных» цифровых технологий, а также формирование спроса на систему финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений, а региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг.



Корр.: Оцените подготовку IT-специалистов в республике. Как удерживаются кадры в регионе?

– В условиях быстрого развития и распространения цифровых технологий обеспечение экономики IT-специалистами приобретает особое значение. В Чувашии дефицит квалифицированных кадров ощущается во всех отраслевых региональных компаниях. Талантливые школьники предпочитают получать профильное высшее образование за пределами родной республики, сетуя на недостаточный уровень подготовки студентов в местных вузах. Мы озадачены этой проблемой, неоднократно обсуждали этот вопрос с руководителями IT-компаний. Все сходятся во мнении, что готовить кадры нужно со школьной скамьи, курировать талантливых ребят в вузе и сразу по получении диплома о высшем образовании, а то и раньше, трудоустраивать их. С хорошей стороны показали себя целевые контракты, когда ведущие IT-компании заключают соглашение с одаренными студентами, платят дополнительную стипендию, предоставляют возможность стажировки и гарантируют трудоустройство.

В республике действует несколько интересных образовательных программ по подготовке IT-специалистов. Это проект «Яндекс. Лицей», центры цифрового образования детей «IT-куб». В следующем году совместно с Минобразования Чувашии планируем открыть в школах специализированные IT-классы. Их основная задача – собрать в одном месте наиболее перспективных и способных школьников, желающих в дальнейшем продолжать свое образование в области цифровых технологий.

Блиц-опрос

• Три организации в Чувашии, максимально применяющие цифровые технологии в своей деятельности

«ЭКРА», «Сбербанк» и IT-куб.Канаш.

• Две самые мощные системы «умного региона», которые сейчас действуют в Чувашии

• Две самые мощные системы «умного региона», которые сейчас действуют в Чувашии Система интеллектуального уличного видеонаблюдения и искусственный интеллект в медицине.

• Две самые перспективные IT-профессии на ближайшие 10 лет

• Две самые перспективные IT-профессии на ближайшие 10 лет Аналитик данных и IT-архитектор.

Л. ШУРЕКОВА.