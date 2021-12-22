Какие специалисты в Чувашии самые дефицитные?

По данным сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, уровень профессиональной конкуренции в Чувашии продолжает снижаться. При комфортных для рынка труда показателях в 5-6 активных резюме на вакансию, сейчас в целом приходится всего 3,1 резюме на предложение – это очередной антирекорд.



Регулярное снижение показатели начали демонстрировать ещё в январе и на протяжении текущего года средний уровень профессиональной конкуренции в регионе не превышал 3,9 резюме на предложение, что характерно для нехватки кадров.



Наиболее острый кадровый голод работодатели могут ощущать в ИТ-сфере, профобласти «Рабочий персонал», в сферах продаж, строительства, недвижимости, медико-фармацевтической и производственной сферах – здесь на одну вакансию приходится 1 и менее резюме. Умеренный уровень профконкуренции сейчас в регионе наблюдается лишь среди высшего менеджмента и юристов – в среднем 6 резюме на предложение.



В условиях подобного дефицита кадров важным остается изменение подхода к вопросам найма и работе с рынком кандидатов. Одни из ключевых инструментов – это улучшение условий труда, конкурентные заработные платы и сильный HR-бренд, то есть повышение привлекательности компании как работодателя. По данным опросов hh.ru, после того как компании начинают заниматься развитием бренда работодателя, они видят заметные улучшения в разных аспектах: от повышения узнаваемости компании на рынке труда до снижения текучести персонала. Также стоит отметить, что достойные и вовремя выплачиваемые зарплаты – наиболее важный критерий для большинства соискателей при выборе компании-работодателя.



Пресс-служба hh.ru — Поволжье.