Русский драмтеатр чествовал в Шумерле 12-тысячного зрителя по «Пушкинской карте»

Сегодня ДК «Восход» г. Шумерли гостеприимно принимал актеров Русского драматического театра со спектаклем «Бешеные деньги»». Начало спектакля в 12.30 час. ознаменовалось приятным событием — награждением двенадцатитысячного обладателя билета по «Пушкинской карте». Им стала Ксения Николаева, студентка 1 курса по специальности «повар-кондитер» Шумерлинского политехнического техникума.

Ксению поздравили и вручили памятные подарки главный администратор театра Инга Павлова и заместитель начальника отдела образования администрации города Александра Лобочкова.

«Для меня было очень неожиданно узнать, что я стала двенадцатитысячным зрителем по «Пушкинской карте», — поделилась с газетой «Вперед» Ксения.- Здорово, что этот проект дает такую прекрасную возможность познакомиться с театральным искусством, вживую увидеть игру актеров на сцене. Вдвойне приятнее в рамках проекта что-то выигрывать. Спасибо организаторам!»

Напомним, что «Пушкинская карта» дает возможность молодежи нашей страны (от 14 до 22 лет) за счет государства посещать различные культурные мероприятия. Она оформляется на портале Госуслуги и содержит 3 тыс. рублей, которые можно потратить только на посещение учреждений культуры – музеев, театров, концертных залов, филармоний, консерваторий и др.