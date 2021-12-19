Какие мероприятия ожидают шумерлинцев в предновогодние дни и каникулы?

Об этом шла речь 14 декабря на расширенном заседании оргкомитета, где был рассмотрен и утвержден план новогодних мероприятий.

Введённые антикоронавирусные ограничения не отменены, наложены ограничения и на массовые мероприятия. Массовых хороводов на новогодних утренниках в школах и детских садах не будет. В общем, масштабные праздничные программы и торжества отложены до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.



Но это не мешает созданию атмосферы праздника на улицах. Новогоднее настроение должно распространиться по всему городу, помочь в этом может украшение иллюминацией и новогодней символикой фасадов зданий, деревьев, общественных территорий и домовладений. Шумерлинцы также могут принять участие в городском флешмобе и украсить окна своих домов яркими огоньками, аппликациями и надписями.



Основная часть новогодних мероприятий пройдет в онлайн-формате, как, например, библиотечные акции и викторины. На дистант уйдут ряд творческих конкурсов и фестивалей от Центра детского творчества, арт-мастерская и театрализованное представление от ДШИ № 1. Традиционными, с очным участием, остались рождественский благотворительный турнир по фут-залу (стадион «Труд», 4 января), соревнования по кордовым моделям (бывший стадион «Темп», 5 января), чемпионат города по лыжным гонкам памяти А. Тарлыкова (паланская лыжная трасса, 6 января), Кубок главы администрации по волейболу (ФОК «Олимп», 5-6 января), показы спектаклей в ДК «Восход».



На танцевальной площадке городского парка пройдут интерактивные и развлекательные программы для детей, организаторами которых выступят городские школы, ДК «Восход», ДШИ, ЦДТ, молодежный парламент. Ближайшее мероприятие состоится уже в это воскресенье, 19 декабря – там начнет свою работу резиденция Деда Мороза. Для юных шумерлинцев подготовлена интерактивная программа «Праздник к нам приходит», встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, начало — в 12.00 часов.



Массовые мероприятия не разрешены, но кататься на лыжах, санках и коньках никто не запрещал – для этого есть лыжные трассы и горки. Так, в городском парке начал работать пункт проката лыж, на центральном катке стадиона «Труд» есть пункт проката коньков.