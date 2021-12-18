Страницы истории

Постановлением ВЦИК от 25 января 1935 года в Чувашской АССР вместо 18 районов было образовано 25, в том числе Шумерлинский. В Шумерлинский район (с центром — в поселке Шумерле) были переданы 14 сельских советов и один поселковый совет Вурнарского, два – Красночетайского и три – Порецкого районов.

1 марта 1935 года состоялся первый съезд Шумерлинского районного Совета и был избран исполнительный комитет. В районе были организованы 42 колхоза. В то время район относился к промышленным районам республики. Промышленные предприятия были в основном в рабочем поселке Шумерля (ныне город), в сельской местности имелись 2 промышленные артели: «1-ое Мая» (дер. Верхняя Кумашка) и «Лесоруб» (с.Большие Алгаши).



20 декабря 1962 года Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР существующие единые районы были разделены на 2 вида: сельские и промышленные. В результате Шумерлинский район был преобразован в сельский путем объединения Шумерлинского (без Шумерли и одного поселкового совета) и Красночетайского районов с присоединением к ним 3 сельсоветов Порецкого и 2 сельсоветов Аликовского районов.

3 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Шумерлинский район был упразднен. Его 11 сельсоветов вошли в новый Красночетайский район, а другие 11 сельсоветов и поссоветов были подчинены Шумерлинскому горсовету.



Из-за неудобств управления Шумерлинским горсоветом одновременно городом республиканского подчинения и более чем 40 сельскими населенными пунктами 13 августа 1966 года Президиум Верховного Совета Чувашской АССР решил восстановить Шумерлинский район. И 30 декабря 1966 года в Чувашской АССР был образован Шумерлинский район.



Источник: сайт администрации Шумерлинского района.