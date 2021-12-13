Большинство россиян считают основным поставщиком фейков онлайн-СМИ

Об этом свидетельствуют результаты исследования по теме доверия россиян к информационным ресурсам. Его провели автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 3380 человек.

Главным источником фейков респонденты называли онлайн-СМИ (74%), телевидение и традиционную прессу (64%).

Социальные сети назвала треть опрошенных (38%), гораздо реже — мессенджеры. Друзей, родственников и знакомых — около 5%.

Чаще всего люди сталкивались с фейками, связанными с политической ситуацией в России и шоу-бизнесом, чуть реже — со здравоохранением, политической ситуацией в мире, экономикой и финансами.

Подавляющее большинство респондентов (63%) убеждены, распространение лживой информации в соцсетях представляет серьезную опасность.

Помимо дезинформирования населения, другое печальное следствие фейков — падение общего уровня доверия к средствам массовой информации, считает заведующий кафедрой журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, начальник отдела пресс-службы и информации Анатолий Данилов:

— Из-за «желтой» прессы, спекулирующей на лживых сенсациях, страдает и авторитет качественных СМИ, которые тщательно проверяют поступающую информацию.

В огромном массиве данных людям зачастую сложно отделить правдивую информацию от недостоверной. Чтобы не попасться на

удочку мошенников, мы советуем обращать внимание на подачу материала. Как правило фейк-ньюз — это материалы без авторства, с громкими заголовками. Часто они пишутся на скорую руку, не ссылаются на официальные источники, более эмоциональны, могут содержать неактуальные сведения и фото. Очень важно относиться к любой поступающей информации критически, а если возникли сомнения – постараться перепроверить данные в официальных источниках.

Фейковая информация опасна тем, что распространяется молниеносно, обращает внимание руководитель Центра управления регионом Чувашии Татьяна Немцева:

— Фейки могут стать причиной распространения паники, тревожности и даже деструктивных настроений в обществе, поэтому за распространение заведомо ложной информации существует административная и даже уголовная ответственность. В случае их появления важно донести до людей правдивую информацию из официальных источников и подтвердить ее конкретными фактами, ведь иногда домыслы рождаются вследствие недостатка данных или их неверной интерпретации.

Добавим, случаи распространения фейковой информации в соцсетях были зафиксированы и в Чувашии. Ранее пресс-служба прокуратуры республики сообщала о том, что жительница села Большой Сундырь Моргаушского района в одном из интернет-сообществ распространяла фейковую информацию о том, что в регионе нет лабораторий и специалистов по диагностированию новый случаев коронавируса. Ее оштрафовали на 15 тыс. рублей.