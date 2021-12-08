Чтоб Новый год случился ярким, дарим подписчикам подарки

Дорогие друзья, наши постоянные и новоиспеченные подписчики! Редакция газеты «Вперёд» объявляет предпраздничный конкурс.

Для подписчиков газеты условия самые простые – нужно всего лишь прислать до 25 декабря фото вашей подписной квитанции на газету на 1-е полугодие 2022 года на номер 8-900-330-33-05 в мессенджерах «Viber» или «WhatsApp».

Каждой квитанции будет присвоен порядковый номер. А утром 27 декабря в прямом эфире в нашей группе @redvpered в Инстаграме мы проведем розыгрыш среди номеров квитанций. Главного победителя ждет приз: съедобный набор для праздничного стола. Второму и третьему счастливчикам достанутся новогодние поощрительные призы. С победителями мы свяжемся и пригласим за призами.

Также мы решили организовать лотерею среди подписчиков нашей группы в Инстаграме. Тут вообще всё просто: подписка на нашу группу + комментарий под этим постом с упоминанием 2 друзей. 27 декабря в прямом эфире методом случайно выборки компьютерная программа выберет самого удачливого. Его тоже ждёт приз-сюрприз.

Участвуйте и выигрывайте! А главное – оставайтесь с нами в новом году!