Люди-легенды Дубовки

2021 год — юбилейный для Дубовки. 85 лет со дня основания — по документам, но, если судить по записям в похозяйственных книгах того времени, дома строили в поселке и в 1933—1936 гг., просто до 1936 г. люди работали в Б. Алгашах.

В газете «Вперёд» от 11.06.2021 г. рассказывалось о первом председателе колхоза им. Ворошилова Никифоре Тихоновиче Ежове. Это человек-легенда № 1. А легенды № 2 и № 3 нашего поселка – ныне покойные учителя начальной школы Юхтановы: Николай Иванович и Антонина Ильинична. Они были первыми и последними учителями местной школы до ее закрытия в 1974 году.

Николай Иванович Юхтанов родился в 1919 г. в селе Полянки Ядринского района. По окончании 7 классов школы поступил в Ядринское педучилище. В 1937 г. по окончании педучилища был распределен в колхоз им. Ворошилова, в поселок с одноименным названием. Стал учителем и заведующим школой. В 1938 г. в эту же школу по окончании Сергачского педучилища была распределена Антонина Ильинична Лапшова — уроженка села Медяны Пильнинского района. До поступления в педучилище она работала на почте и училась на рабфаке. И не было ничего странного в том, что два молодых специалиста подружились, сблизились, поженились. У супругов родилась дочь Валентина.

Учителя обучали грамоте не только детей, но и взрослых, которые не умели писать и читать. Ходили по домам колхозников, обучали индивидуально. В то время по всей стране велась работа по ликвидации неграмотности.

5 марта 1942 г. Николая Ивановича мобилизовали в Красную Армию, направили в 1-й запасной полк связи курсантом. По окончании учебы он был распределен в 137-й отдельный армейский полк связи — помощником комвзвода. Военную присягу принял 5 июля 1942 г., оказался под Сталинградом, награжден медалью «За оборону Сталинграда». Участвовал в освобождении Будапешта. 9 мая 1945 г. встретил в Вене в звании старшего сержанта 137-го отдельного полка связи. В мае того же года вступил в КПСС. В январе 1946 г. Николай Иванович был уволен в запас, был награжден медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», значком «Отличник связи», орденом Великой Отечественной войны II степени. После демобилизации стал парторгом в колхозе. В том же году построил дом.

Жена Николая Ивановича, Антонина Ильинична, в годы войны во время каникул работала в колхозе наравне со всеми колхозниками. Судя по фотографиям, присланным внуком Николаем Назаровым, имена Юхтановых как лучших учителей-воспитателей подрастающего поколения заносились на Доску почету в 1953—1954 гг. Оба носили звание ветерана труда — за добросовестный труд в учительстве. В 1962 г. Николай Иванович стал отличником народного образования, в 1969 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Супруги Юхтановы всю свою трудовую жизнь посвятили обучению и воспитанию подрастающего поколения. Они обучили грамоте как минимум 300 детей, да еще взрослых. Школа была для них вторым домом.

А. Петрова, пос. Дубовка.



