Киберспортсмены Чувашии возлагают надежды на «Игры будущего»

Это первые в мире состязания на стыке реального и киберспорта, новые дисциплины с использованием роботов, информационных технологий и искусственного интеллекта, гонки дронов, соревнования экзоскелетов и многое другое. Турниром уже заинтересовались в чувашском республиканском отделении Федерации компьютерного спорта России.

Прием заявок

«Игры будущего» пройдут в стране 2023 году. Их участники сначала сразятся в киберспортивном состязании, а затем в схожем офлайн-соревновании.

«Мы запускаем заявочную кампанию по выборам города, который примет первые в истории «Игры будущего». Их масштаб колоссален, это даже больше по масштабам, чем чемпионаты мира и Олимпийские игры», — рассказал вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Для проведения первого турнира соревнований выберут город или альянс городов. Спортсмены команды Team Spirit, которые победили в мировом чемпионате The International 10, станут послами мероприятия.

Экосистема международного движения «Игры будущего» включит в себя не только турнир по технологичным видам спорта, но и лабораторию, где будет осуществляться креативная работа в области информтехнологий, спорта, науки и образования. Предусмотрено создание образовательной платформы – места, где можно пройти программы ведущих университетов и образовательных центров.

Ещё одной составной частью станет технологическая платформа, на которой будут вестись трансляции и стриминг, собираться CRM и big data, а также работать социальная сеть.

Стимул для киберспорта

В Чувашии развитие профессионального компьютерного спорта началось в 2017 году — с момента появления аккредитованной спортивной федерации. Регулярно проводятся соревнования. Примечательно, что в ходе подготовке киберспортсменов уделяют большое внимание и их физической форме.

«Считаю, очень хорошо, что компьютерный спорт идет в ногу с традиционными видами спорта, технологиями образованием. Это все вместе даст импульс к развитию компьютерного спорта, — прокомментировал председатель чувашского республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России Виктор Яндуткин. — Мы все – и региональное отделение федерации и центральный московский офис, и наверное, все кибеспортсмены, — очень надеемся, что киберспорт когда-нибудь станет олимпийским видом спорта. Поэтому проведение такого масштабного международного турнира как «Игры будущего» в 2023 году мы естественно приветствуем и надеемся, что они станут шагом к тому, что когда-нибудь это, наконец, случится».

Молодежь «голосует» «за»!

«Игры будущего» — большой рывок, считает и самый молодой депутат Госсовета Чувашии Ксения Семенова.

— Киберспорт сейчас все стремительнее набирает популярность. Несмотря на то, что выходить на российскую или даже мировую арену он начал только недавно, компьютерные игры и состязания с нами уже долгое время. И сейчас появилась возможность достигать высот, реализовывать свои способности и соревноваться уже на официальной основе, наравне со спортивными турнирами и олимпиадами. И, как мне кажется, «Игры будущего» станут основоположниками действительно значимых открытий и технологического прогресса. Учитывая, что сейчас открывается возможность не просто используя свои навыки «побеждать» соперников, но и обучаться, развиваться в сфере информтехнологий, спорта и науки, появляется уже определенная мотивация. Это здорово, что мы подхватываем волну и не теряем возможности!»