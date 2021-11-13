Николай Владимиров: «Центр управления регионом — отличный инструмент для решения проблем жителей и для выстраивания открытого диалога с властью»

Член Комитета Совета Федерации — верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от Госсовета Чувашии Николай Владимиров в ходе рабочей поездки ознакомился с работой Центра управления регионом Чувашской Республики.

Руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева рассказала, что в ноябре Центру исполняется 1 год. Именно тогда по поручению Президента Российской Федерации во всех субъектах РФ была сформирована сеть Центров управления регионом, в которые круглосуточно стекаются и анализируются данные, поступающие от жителей. Специалисты ЦУР Чувашии отслеживают вопросы, жалобы и предложения, опубликованные в соцсетях, средствах массовой информации и других источниках, всего со времени создания центра поступило и обработано более 50 тыс. сообщений.

Николай Владимиров поздравил сотрудников Центра с приближающейся годовщиной и отметил, что формирование полной картины с помощью аккумулирования обращений граждан, разработка и внедрение новых цифровых сервисов позволит увеличить как оперативность реагирования на обращения людей, так и повысить эффективность принимаемых решений.

«Мне как члену Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству крайне важно знать о «горячих» темах, волнующих жителей республики. Аналитика ЦУР, информация по актуальным проблемам позволит оперативно реагировать на обращения и законодательно отрабатывать их в верхней палате парламента страны», — подчеркнул сенатор.