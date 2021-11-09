Жители Канаша, Чебоксар и Новочебоксарска жалуются на холод в квартирах

Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

С начала ноября сотрудники ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали уже более 70 обращений, касающихся отопления в многоквартирных домах.

Про ненадлежащее качество или отсутствие отопления в квартирах жители писали и в социальных сетях, и через портал госуслуг.

Наибольшее число жалоб поступило из городов Канаш, Чебоксары и Новочебоксарск.

Подобные обращения оставили и жители Шемуршинского, Аликовского, Мариинско-Посадского, Цивильского, Ибресинского, Канашского районов, а также города Шумерля.

Всего же с 1 по 7 ноября ЦУР Чувашской Республики зафиксировал и обработал более 2 500 обращений, причем большая часть поступила через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».