Большинство работников потребительского рынка Чувашии вакцинировано от COVID

По данным мониторинга, который проводят в Минэкономразвития региона, от коронавируса вакцинировано порядка тридцати тысяч работников потребительского рынка. Это больше семидесяти процентов от занятых в сфере.

«Всего у нас в Чувашии более 6 тысяч 600 объектов и 39 тысяч работников потребительского рынка. Отдельно хочется отметить сферу общественного питания, здесь более 80 процентов вакцинированных сотрудников. По некоторым районам — 100 процентов работников общепита привито. Также мы видим, что увеличивается количество объектов, вошедших в реестр COVID-Free зон. На сегодня в этом списке свыше 500 заведений», — отметил Дмитрий Краснов.

Также вице-премьер Дмитрий Краснов ознакомился с ходом вакцинации в Канаше. Только в межтерриториальном медицинском центре города привито более 16 тысяч человек, ещё свыше 2 тысяч вакцинировались в частной клинике муниципалитета.

Руководителю Минэкономразвития Чувашии рассказали, что всё проходит штатно, у врачей есть все необходимое, запасы вакцины пополняются.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.