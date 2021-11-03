В Чувашии подведены итоги республиканского конкурса «Читающие папы – читающие дети», организованного Республиканской детско-юношеской библиотекой при поддержке Минкультуры Чувашии в преддверии Дня отца.

Участникам конкурса необходимо было подготовить видеоролики, в которых отцы совместно с детьми декламируют любимые произведения или же делятся отзывом о прочитанной книге. Всего на конкурс поступило 112 работ из 5 городов и 18 районов республики.



От гимназии № 8 в этом конкурсе приняли участие 2 семьи: Д.А. Морозов с сыном Максимом и И.В. Таратин с сыновьями Степаном и Кириллом. Морозовы стали победителями в номинации «Папа и дети рекомендуют».



Л. Бочарова.