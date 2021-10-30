В июне 2021 года Президент России подписал указ, который позволяет бесплатно доводить газ до границ земельного участка частных лиц. Право на подключение по программе газификации имеют около 5 миллионов россиян – это собственники домовладений, проживающие в населенных пунктах с уже имеющейся там газораспределительной инфраструктурой. Догазификация будет доступна заявителям, использующим голубое топливо только для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческим целях. В Чувашии в филиал Межрегионгаза уже поступило 1700 заявок на догазификацию.

Одним из существенных условий проекта является то, что газовики вправе заключать договоры только с собственниками как на землю, так и на дом. В Управлении Росреестра по Чувашии отмечают, что в сельской местности проживает немало людей, которые десятилетиями живут в домах, доставшихся им по наследству. Но жить – это не значит документально владеть хозяйством. Если человек принял наследство, но официально не оформил этот факт, не перерегистрировал свое право на земельный участок и дом в Росреестре, то он может остаться без газа.

Поэтому рекомендуем гражданам: поднять все документы на недвижимость, которые находятся в вашем распоряжении, и удостовериться, что именно вы являетесь полноправным владельцем участка и домовладения, которое намерены газифицировать. Имейте в виду, что выписка из похозяйственной книги, распоряжение о предоставлении земельного участка, а также свидетельство о праве на наследство не являются правоподтверждающими документами. К документам, которые дадут вам право провести газ, относятся: госакт (распространяется только на земельный участок), свидетельство о праве собственности, выписка из Единого государственного реестра недвижимости.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.