23 октября в зале бокса имени заслуженного тренера СССР и России Г.Н. Герасимова ДЮСШ прошёл турнир «Шумерлинский ринг-2021», посвященный памяти тренера по боксу Шумерлинского района Олега Егорова и его друзей: Николая Кадеева и Василия Немцева.

В турнире приняли участие команды из Чебоксар, Новочебоксарска и Шумерли. Ребята продемонстрировали отличные бойцовские качества и навыки, хорошую технико-тактическую подготовку. Победителями турнира стали Кирилл Егоров, Никита Маженский, Кирилл Кириллов и Сахиб Мазбутов.

Организаторы турнира поздравляют боксеров с успехами и благодарят А.Н. Пронина за спонсорскую помощь в проведении турнира.



ДЮСШ г. Шумерли.