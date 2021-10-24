Профессионал, преданный своему делу

Имея 15-летний стаж работы в отрасли культуры, считаю, что случайные люди в этой профессии не задерживаются. Это люди особого склада: у них горят глаза, они полны энтузиазма и творческих сил, большие выдумщики и креативщики.

Эти слова в полной мере относятся к Александру Иванову, методисту по организационно-технической деятельности Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района.

Не ошибусь, если скажу, что Александр — талантливый звукорежиссер, творческий, неугомонный музыкант, специалист исключительного призвания.



По натуре Александр человек скромный, задумчивый, но в профессии он раскрывается полностью. Со сцены он умеет подарить каждому зрителю хорошее настроение, поделиться частью своей души.

Как звукорежиссер он всегда что-то записывает, обрабатывает, воспроизводит и усиливает. Студия «Серебряная нота» — это его жизнь, воплощение творческих задумок и мыслей. Александр сам ее создавал и строил. Здесь занимаются юные таланты района, вокальные коллективы, хоры, воплощаются в жизнь идеи народного театрального коллектива «Дебют». Здесь озвучиваются творческие номера всех районных праздников. И за всем этим стоит огромный, кропотливый труд работника культуры.



А какой Александр артист! На сцене не играет, а живет. Благодаря его организаторским способностям и целеустремленности дебютовцы неоднократно побеждали в республиканских конкурсах театральных постановок.



А. Иванов активно участвует в общественной и политической жизни района. Его уважают, ему доверяют. Он является заместителем председателя районного Совета отцов, с прошлого года возглавляет Общественный совет Шумерлинского района.



Через газету хочу поблагодарить Александра Иванова за вклад в развитие отрасли культуры в районе и пожелать ему трудовых и творческих успехов, воплощения в жизнь всех начинаний, идей и планов.



Р. Самарина, участник народного театрального коллектива «Дебют».