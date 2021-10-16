В последнее время участились случаи пожара в быту, в которых гибнут и дети. Чтобы подобное не повторялось, необходимо проведение профилактической работы среди школьников.

Инструктор по социально-ориентированной деятельности Шумерлинского местного отделения ВДПО Е. Афондеркина, инспектор ПДН МО МВД России «Шумерлинский», младший лейтенант полиции Е. Ермошина, лейтенант полиции, инспектор ГИБДД И. Марков и незаменимый «помощник» Валентин Спасайкин провели профилактическую беседу с обучающимися 3-4 классов в школе № 2. Во время разговора были продемонстрированы тематические мультфильмы, ролики. Ребята вспомнили о правилах пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения пожара в здании школы и дома.



Инструктор ВДПО рассказала о способах предотвращения пожара и о том, как себя вести, если пожар всё-таки произошёл. В ходе встречи с ребятами состоялась беседа о вредных и полезных привычках, об их влиянии на здоровье и качество жизни людей.

Инспектор ГИБДД напомнил о правилах дорожной безопасности. Школьники задавали вопросы и с интересом слушали ответы.



Подобная встреча на днях состоялась и в одной из общеобразовательных организаций района. Инструктор по социально-ориентированной деятельности Шумерлинского местного отделения ВДПО Елена Афондеркина, добровольный пожарный ДПК «Ходары» Александр Шлифанов и настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары, инициатор создания ДПК «Ходары» отец Алексей провели профилактическую беседу на противопожарную тематику в Ходарской школе.



Ребята посмотрели презентацию на тему пожарной безопасности, отвечали на вопросы, разгадывали загадки. В игровой форме были отработаны действия ребёнка в том случае, если он увидел пожар. Кроме этого учащимся был показан мультфильм об электрической безопасности. Главное, что поняли ребята, пожар — это очень страшно, поэтому надо соблюдать правила пожарной безопасности.



Шумерлинское МО ВДПО.