Сергей Озяков, руководитель клиентской службы (на правах отдела) ПФР в г. Шумерле

15 октября стартует перепись населения в России. Для нас, сотрудников ПФР, это очень важное и значимое событие и огромная личная ответственность. Что касается количества пенсионеров в нашей стране или республике — это пенсионный фонд, конечно, знает. У нас самые точные цифры о наших пенсионерах. Однако перепись дает не только точное количество проживающих в России и республике. Жителям России зададут 33 вопроса. 23 из них — социально-демографические: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источники дохода. Обратите внимание на формулировки. Никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете — речь идет только об источниках средств к существованию: трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие и др.

Данные переписи очень важны и нужны для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программы развития регионов, планирования развития объектов инфраструктуры, строительства дорог, газопроводов, линий электропередач, школ, детских садов и т.д. Также эти данные пригодятся при утверждении бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов. А эти цифры очень важны для назначения пенсий, пособий, социальных выплат.

Словом, перепись населения нужна для улучшения качества нашей жизни. Поэтому призываю всех шумерлинцев обязательно пройти перепись.