Приходите в «Восход» за цветным настроением

С начала сентября в учреждении культуры экспонируется персональная выставка художника-модельера, члена Союза дизайнеров России и Гильдии ремесленников Чувашии Людмилы Шуркиной. Экспозиция с говорящим названием «Цветное настроение», представляющая собой настоящее буйство красок, собрала воедино живописные натюрморты, пейзажи, работы с этническими мотивами, выполненные в технике батик. Около 80 представленных работ собраны из музеев и частных коллекций.

Выставка пользуется неподдельным интересом сообщества художников города, обучающихся изобразительного отделения Детской школы искусств № 1, шумерлинцев.

Л.Р. Архипова, заместитель директора по воспитательной работе Детской школы искусств № 1:

«Экспозиция стала источником вдохновения для создания ребятами своих живописных работ. Наши воспитанники отметили яркость и богатство живописных произведений Людмилы Шуркиной, каждое из которых создает позитивное настроение.

Многим захотелось иметь в интерьере натюрморт или пейзаж автора».



О.В. Суркова, директор Детской школы искусств № 1:

«Выставка Людмилы Шуркиной полностью оправдывает свое название. Действительно, увидев данную экспозицию, настроение становится цветным, ярким. Многообразие цвета и цветов не может оставить зрителя, как взрослого, так и маленького, без заряда хорошего настроения.

Наша воспитанница, юная художница Саша Бойцова среди всех картин отметила для себя этюд деревенского пейзажа, который образно перенес её в любимую деревню. Кому-то по душе пришелся натюрморт, а кто-то поразмышлял над работами с элементами чувашского орнамента. Разные техники, жанры изобразительного искусства, представленные на персональной выставке, очень понравились ребятам и, без сомнения, вдохновили на творчество».



Н.Н. Антонова, зав. отделом организации самодеятельного народного творчества ДК «Восход»:

«На сегодняшний день экспозицию посетили около 1000 человек. Отзывы отличные. Автору удалось создать хорошее настроение, как взрослым, так и детям. Чувствуется, что художник нашел свои цвета, свой индивидуальный стиль. Мне лично кажется, что некоторые картины даже передают запах изображенных цветов…»

Справочно:

Людмила Николаевна Шуркина родилась в 1971 году в Чебоксарах. Обучалась в Чебоксарской детской художественной школе № 3, в Чебоксарском профессиональном училище № 4. Окончила Поволжский технологический институт сервиса государственной академии сферы быта и услуг в Тольятти, получив специальность художника-проектировщика изделий текстильной и лёгкой промышленности. В 1994 году вернулась в Чебоксары. Работала художником-модельером в фирме чувашских народных художественных промыслов «Паха тӗрӗ», фабрике «Нарспи» и других предприятиях.

На ее счету разработка коллекций с чувашской вышивкой ручной работы. Владеет техникой батика – ручной росписи на тканях. Постоянный участник всероссийских, межрегиональных, республиканских выставок. Коллекции современных женских платьев с чувашской символикой художницы успешно демонстрируются на межрегиональных выставках «ШупашкАРТ», организуемых Союзом дизайнеров России. Работы Л.Н. Шуркиной демонстрировались на фестивале чувашского и татарского современного искусства «Aptara-fest» (г. Чебоксары). Л.Н. Шуркина — обладательница 1-го места на выставке «Молодые дарования» мастеров народных художественных промыслов России в Москве, республиканского конкурса «Лён – в товары России».

В последние годы работает над созданием сценических костюмов для артистов чувашской эстрады, активно пробует себя в живописи.

Ольга Дмитриева.