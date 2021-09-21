О временном удостоверении личности

24 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства». Этим законом вводится понятие временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации — документа, выданного лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания в Российской Федерации.

Срок временного пребывания в Российской Федерации лица без гражданства, получившего временное удостоверение личности, определяется сроком действия указанного документа, который выдается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о его выдаче (замене), сроком на 10 лет.



Временное удостоверение личности выдается лицу без гражданства в случае отсутствия у него документов, удостоверяющих личность, а также в случае отсутствия государства, в которое указанное лицо может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание на территории иностранного государства.



При этом временное удостоверение личности лицу без гражданства не выдается, а ранее выданное аннулируется при установлении факта сообщения им заведомо ложных сведений о себе либо представления поддельных или подложных документов, при установлении наличия у данного лица гражданства иностранного государства или при установлении государства, готового принять данное лицо, либо в случае, если указанное лицо имеет либо получило разрешение на временное проживание или вид на жительство.

В случае, если временное удостоверение личности аннулировано в связи с установлением наличия у данного лица гражданства иностранного государства либо в связи с установлением государства, готового принять лицо без гражданства, данное лицо обязано выехать из Российской Федерации в течение 15 календарных дней. Иностранный гражданин, не исполнивший такой обязанности, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Лицу без гражданства, имеющему временное удостоверение личности, может быть выдано разрешение на временное проживание без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты. Кроме того, данное лицо вправе осуществлять трудовую деятельность без получения разрешительных документов.

По вопросам получения временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации необходимо обращаться в Управление по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 44, контактные телефоны: (8352) 24-19-15, 24-19-11.



МО МВД России «Шумерлинский».