Руководство Шумерли поздравляет с Днем семьи, любви и верности

Дорогие шумерлинцы!

В нашей современной истории присутствует много замечательных праздников.

И особо важный для всех нас – День семьи, любви и верности, характеризующий важность семейных ценностей, традиционных супружеских отношений. И глубоко символично, что этот праздник связан с днём памяти святых Петра и Февронии, олицетворяющих любовь и верность в семейных узах.

С праздником вас, уважаемые шумерлинцы!

Пусть в наших семьях всегда горит очаг любви и царит атмосфера взаимоуважения, понимания друг друга, бережного отношения к своим близким.

Глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.