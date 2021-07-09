Дорогие шумерлинцы!
В нашей современной истории присутствует много замечательных праздников.
И особо важный для всех нас – День семьи, любви и верности, характеризующий важность семейных ценностей, традиционных супружеских отношений. И глубоко символично, что этот праздник связан с днём памяти святых Петра и Февронии, олицетворяющих любовь и верность в семейных узах.
С праздником вас, уважаемые шумерлинцы!
Пусть в наших семьях всегда горит очаг любви и царит атмосфера взаимоуважения, понимания друг друга, бережного отношения к своим близким.
Глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.
Руководство Шумерли поздравляет с Днем семьи, любви и верности
Дорогие шумерлинцы!
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