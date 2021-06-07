Социальная работа принадлежит к числу гуманных профессий. Эта профессия — как искусство человечности, искусство найти и открыть в каждом человеке веру в простые ценности и любовь к жизни.

Есть такой мир, о существовании которого не узнаешь, пока с тобой не случится несчастье. Люди часто видят в окно этот мир, но предпочитают туда не заглядывать. Жители этого мира — бабушка, еле тянущая за собой сумку на колесиках, пожилой мужчина, плачущий на лавочке, бродяга на улице. В этом мире не стоит вопрос о том, хотят ли люди получать помощь и поддержку. Вопрос скорее в том, может ли кто-то им их дать. И социальные работники — это те люди, которые осознанно становятся частью этого «другого мира».



Социальная работа — это медаль. С одной стороны медали — добрые дела, радость обслуживаемых. С другой — боль. Больно, когда уходят те, кто стал тебе почти родным человеком, больно, когда не можешь помочь. Я люблю свою работу и по любой просьбе своих подопечных протяну руку помощи. Меня ждут, я им нужна, и от этого на душе тепло и радостно. Нас называют по-разному, даже службой спасения. Но прежде всего мы действительно помощники, к тому же универсальные. Отправляясь утром на работу к своим подопечным, не всегда знаешь, какую роль на себя возьмёшь: няни, парикмахера, психолога, повара, плотника. Наша работа заключается в том, чтобы выдержать чужую боль и трагедию, в любую минуту помочь тем, кому в этой жизни сложнее всего. За день приходится прошагать не один километр по улицам города, выполняя поручения подопечных. Социальные работники всегда там, где они нужней. А жить, быть может, так и надо: немного для себя и много для людей.



М. Андержанова, соцработник.