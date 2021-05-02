Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Добрые пасхальные традиции на протяжении столетий несут в себе жизнеутверждающий смысл. Пробуждая в сердцах самые светлые чувства, Пасха напоминает о милосердии и сострадании, человеколюбии и красоте окружающего мира.
Пусть этот радостный день пройдет в теплом семейном кругу, в согласии и любви к ближним!
От души желаю всем жителям Чувашии счастья и доброго здоровья!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.
Поздравление Главы Чувашии с Пасхой
Дорогие друзья!
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