Перепись малого бизнеса на портале госуслуг

В первом полугодии 2021 года на территории всей России проходит экономическая перепись малого и среднего бизнеса. Все индивидуальные предприниматели, малые и микропредприятия обязаны предоставить сведения по итогам деятельности за 2020 год.

На Едином портале государственных услуг идет прием статистических отчетов от респондентов. Анкету необходимо заполнить до 30 апреля включительно. Индивидуальному предпринимателю достаточно иметь подтвержденную учетную запись, а юридическому лицу кроме этого еще потребуется и электронная подпись.

На сайте госуслуг в поисковой строке нужно набрать «Росстат», далее перейти в раздел «Экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год». Для заполнения выбрать одну из предложенных форм: № 1-предприниматель или № МП-сп.



Для информирования респондентов на главной странице сайта Росстата размещен баннер «Перепись малого бизнеса – заполнить анкету просто», где представлена подробная информация о сдаче отчетности. Если возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обращайтесь в Чувашстат по телефону 8 (8352) 39-78-83.



Конфиденциальность полученных данных гарантируется. Все сведения будут использоваться только в обобщенном виде.



Призываем индивидуальных предпринимателей, малые и микропредприятия принять участие в экономической переписи! От активной позиции предпринимательства зависят достоверность полученной информации и реализация мер государственной поддержки отечественного бизнеса.



Чувашстат.