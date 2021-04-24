И имя, и язык твой – сердцу святы

В этом году исполняется 150 лет со времени основания новой чувашской письменности,

неразрывно связанной с именем Ивана Яковлевича Яковлева.

Великий педагог-просветитель со своими сподвижниками в 1871 году создал чувашский алфавит

с учетом фонетических особенностей чувашской речи.

Это событие стало отправной точкой для развития чувашского литературного языка, послужившее стимулом и толчком для выхода на новый уровень всей многогранной чувашской культуры.

В 1992 году на государственном уровне была утверждена дата празднования Дня чувашского языка — 25 апреля, в день рождения основоположника чувашской письменности.



За 150 лет в истории чувашского литературного языка были разные страницы – и подъемы, и спады. Появились книги, журналы и газеты на чувашском языке, плеяда мастеров художественного чувашского слова, произведения которых стали настоящими шедеврами чувашской литературы. Были и периоды, когда роль родного языка заметно принижалась. Благодаря горячим приверженцам чувашского слова и простому народу, который никогда не переставал разговаривать на родном языке, чувашское слово звучит и поныне.

В век информационных технологий чувашский язык звучит и в электронном пространстве. Появляются ютуб каналы, чувашскоязычные страницы в различных социальных сетях.



Вопросы сохранения и развития чувашского языка, национальной культуры и искусства находятся под пристальным вниманием Главы Чувашии Олега Николаева. В 2020-м году Кабинетом Министров Чувашской Республики одобрен проект подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма». В прошлом году мы впервые отметили День чувашской вышивки. Для рассмотрения новых проектов и направлений, позволяющих вывести чувашский язык и национальную культуру на более высокий уровень, Глава республики систематически встречается с представителями творческой интеллигенции.

В преддверии праздника в образовательных организациях, учреждениях культуры проходят

Недели чувашского языка.

Учитель чувашского языка гимназии № 8 Екатерина Долгова:

На уроках чувашского языка стараемся донести до каждого ученика ценность и важность родного языка. К сожалению, в нынешнее время забываются, стираются из памяти обычаи, традиции, культура, бесценное наследие родного народа. Через изучение жизнедеятельности людей, прославивших чувашский край, доносим до детей основные национальные ценности. И.Я. Яковлев, А.Г. Николаев, Г.Н. Волков, Н.И. Ашмарин и многие другие, внесшие неоценимый вклад в развитие чувашской письменности и культуры, являются примером для подрастающего поколения.

Родной язык – это не только средство общения людей, это более глубокое явление, носитель генетической памяти в том плане, что он наносит определенный отпечаток на характер не столько отдельных людей, сколько на этническое сообщество в целом. Языковые ритмы, речевая эмоциональность всегда соответствуют характеру народа, для которого данный язык является родным. Сохраняя язык, сохраняем народность.

Сейчас у нас в гимназии проходит Неделя родного языка. В рамках этой акции проведен открытый урок «Эпир — И.Я. Яковлев ачисем», в ходе которого мы с учащимися обратились к Духовному завещанию чувашскому народу И.Я. Яковлева. Во время литературного часа «Наш особый чувашский язык» дети знакомились с новыми детскими чувашскими авторами, с именами великих чувашских поэтов и их произведениями.

В течение всего учебного года мы принимаем участие в республиканских, городских акциях и мероприятиях, посвященных родному краю. В конце прошлого года к 20-летию со дня принятия Конституции Чувашской Республики провели Единый урок, активно присоединились к новому празднику чувашской вышивки.

Гимназисты за сохранение уникального наследия чувашского народа, его популяризацию и устойчивое развитие!

Воспитатель детского сада № 1 «Золотой ключик» Любовь Антонова:

В нашем детском саду приобщение к традициям и ценностям чувашского народа начинается с самого раннего возраста. С 19 апреля в средней группе «Страна чудес» стартовала Неделя чувашского языка, литературы и культуры, посвященная Дню чувашского языка. Все мероприятия в рамках недели стараемся выстроить таким образом, чтобы знакомство с чувашским языком и культурой в памяти детей осталось в самых приятных и ярких красках.

В один из дней Недели в гости к воспитанникам пришла чувашская кукла Илемпи, вместе с которой дети знакомились с народными сказками, рассматривали книги чувашских авторов, создавали театр на столе.

Похожие мероприятия находят отклик в сердцах детей. Мы часто в последующие дни к ним возвращаемся в виде пересказов, составления иллюстраций, театральных постановок.

Учитель чувашского языка школы № 1 Любовь Казенова:

В этом году декада, посвященная языку, литературе и культуре чувашского народа, в школе № 1 проходит с 19 по 29 апреля. А в последний её день – в День государственных символов Чувашской Республики – подведем итоги.

В нашей школе из года в год детей, выбирающих для изучения чувашский язык, становится все больше и больше. Несмотря на то, что на изучение государственного языка выделен всего один час в неделю, у школьников есть желание его изучать. Особенно ученикам нашей школы интересен чувашский язык в сравнении с другими тюркскими и русским языками. Неотъемлемая часть уроков чувашского языка — примеры народной мудрости и этнопедагогики.

В этом году, отмечая 150-летие создания Иваном Яковлевым чувашской письменности, к месту и упоминание о чувашском алфавите. Для обозначения фонетических особенностей чувашской речи подходили и многие буквы русского алфавита. Иван Яковлев включил в чувашский алфавит 4 буквы, обозначающие особенности звуков чувашской речи.

Как на уроках чувашского языка, так и на уроках культуры родного края мы останавливаемся на изучении биографии людей, прославивших чуваш. Особенно обучающимся интересно знать о выдающихся земляках нашего шумерлинского края. Возьмем, к примеру, председателя «Шумерлинского землячества» Августу Уляндину. Мы с детьми ознакомились с её творчеством. Её аранжировки чувашских народных песен заново раскрывают и доводят до современного слушателя красоту народного творчества. В этом году ближе к лету запланировали провести мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения известного чувашского художника Петра Сизова, уроженца д. Торханы Шумерлинского района. Образ Нарспи в произведении К. Иванова у многих ассоциируется именно с его иллюстрацией поэмы.

Этот год примечателен и тем, что 470 лет назад чуваши вошли в состав Русского государства.

С целью поднятия престижа чувашского языка мы ежегодно 21 февраля принимаем участие во Всемирном дне родного языка. Каждый год учащиеся 10-11 классов принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по чувашскому языку и третий год подряд становятся его победителями. К сожалению, на республиканском уровне пока призовых мест у нас нет, и нам ещё есть над чем работать. А вот в республиканских интеллектуальных играх младших школьников по чувашскому языку у нас уже есть победа.

Надо отметить, что администрация школы уделяет большое внимание преподаванию чувашского языка, литературы и культуры родного края, всячески поддерживает любые наши начинания. Такое отношение вдохновляет на более продуктивную работу. Проводить различные мероприятия нам помогают работники городской библиотеки им. Г. Айги, с которыми мы поддерживаем тесную связь. Спасибо им за это!

Марина Ветликова.