Получить и использовать материнский капитал стало ещё проще

С 2021 года владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал могут оформить ежемесячную выплату из этих средств без предоставления справок о доходах.



Для получения выплаты достаточно подать заявление на распоряжение средствами на портале госуслуг. Мамы указывают размер дохода в заявлении, сами документы могут вместе с заявлением не представлять. Сведения о доходах Пенсионный фонд запрашивает в налоговой службе по электронным каналам связи.



Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является служащим силового ведомства (военный, спасатель, полицейский), а также, если в семье есть получатели стипендии и алиментов.

Напомним, что право на выплату из материнского капитала имеют семьи с месячным доходом, не превышающим два региональных прожиточных минимума на каждого члена семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.



В 2021 году в Чувашской Республике среднедушевой доход претендентов на выплату из материнского капитала не должен превышать 20722 руб. Для тех, кто в 2021 году впервые оформит или продлит ежемесячную выплату, её размер составит 9851 руб. С начала действия закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ (последняя редакция) по настоящее время Отделением ПФР в Чувашии удовлетворено 2675 заявлений от жителей республики.



В г. Шумерле и Шумерлинском районе ежемесячную выплату получают 46 семей.



УПФР в г. Шумерле (межрайонное).