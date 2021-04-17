Мы продолжаем знакомить читателей газеты с архивными документами, раскрывающими историю участия жителей района и города в том памятном событии. На этот раз представляем документы Шумерлинского районного узла связи за 1941—1942 годах.



В ходе работы над документами нами выявлены следующие записи.

В книге приказов по Шумерлинской конторе связи за 1941—1942 годы имеются следующие сведения: «Работающих на строительстве в первом прорабском участке работников конторы связи: 1) Белову Пелагею 2) Коршунова Сергея 3) Козлову Любовь 4) Лаптенкову Екатерину 5) Хромина Валерия с 16-го ноября снять с удовлетворения зарплатой, переключить на работу ВПС 2». (орфография документа сохранена). Приказ № 94 от 29 ноября 1941 г. Основание: ф.135, оп.1, д.3, л.14.



В приказе № 6 от 30 января 1942 года записано: «…II. Козлова Любовь, возвратившись с работы строительства ВПС 2, восстановлена на прежнюю работу почтальона с окладом 120 руб. в месяц с 1 февраля с/г.». «IV. Белова Прасковья, возвратившись с работы строительства ВПС 2, восстановлена на прежнею работу сортировщицы корреспонденции с окладом 180 руб. в месяц с 29 января 1942 года».

Также в приказе № 17 от 20 марта 1942 года записано: «III. Коршунов Сергей Ягорович, возвратившись с работы строительства ВПС 2, восстановлен на прежнюю работу электромонтера с окладом 150 руб. в м-ц с 1/III-42 года».



С. Кузьмина, зав. муниципальным архивом Шумерлинского района.