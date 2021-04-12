В Шумерле состоялась концертная программа «Посвящается строителям рубежей…»

12 апреля в ДК «Восход» города Шумерля прошла концертная программа «Посвящается строителям рубежей…» Чувашской государственной академической симфонической капеллы, которая посвящена Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей во время Великой Отечественной войны. Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Российской Федерации, Морис Яклашкин.

Концерт «окунул» зрителей в эпоху военных лет через произведения композиторов, которые в полной мере отразили все тяготы и трудности того времени.

В программе прозвучали симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича, «Вставайте, люди русские» С. Прокофьева, чувашская народная песня в обработке Ивана Дмитриева «За неспелой ягодой» («Пиçнě пиçмен çырлашăн»), «Lacrimosa» из «Реквием» В. Моцарта и ряд других.

Музыка в исполнении артистов Чувашской государственной академической симфонической капеллы представила собой хронику военных лет, где в каждом звуке слышен след истории.

Руководство Шумерли — глава администрации Валерий Шигашев и глава города Сергей Яргунин выразили слова благодарности дирижеру, народному артисту Российской Федерации Морису Яклашкину и коллективу Чувашской Государственной академической симфонической капеллы за прошедшую прекрасную концертную программу, посвящённую Году памяти трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«Считаю, что шумерлинцев нужно приучать к подобным культурным мероприятиям, прививать любовь к музыке, к прекрасному. Большое спасибо за доставленное удовольствие» — отметил Валерий Шигашев.

gshum.cap.ru