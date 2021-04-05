Мария Михайловна Молякова: «Жизнь богата на радости и печали»

Нашу встречу с Марией Михайловной Моляковой, три десятка лет возглавлявшей Шумерлинское отделение «Чувашпечати», мы запланировали задолго до её грядущего 80-летнего юбилея. Обсудили некоторые детали будущей газетной статьи, обговорили, на что сделаем акценты. Но жизнь неожиданно внесла свои жесткие коррективы. За полторы недели до славной даты скоропостижно скончался единственный сын Марии Михайловны — Валерий. Для семьи его уход стал как гром среди ясного неба…

Насколько Марии Михайловне теперь тяжело, знает только она сама. Хотя внешне, кажется, держится молодцом.

Поразительно, как в этой женщине удивительным образом сочетаются внешняя хрупкость и стальной характер! Наверное, благодаря этим качествам она и состоялась в жизни – и в профессии, и в личной судьбе. Было решено – статье в газете быть! Ради самой жизни, ради внуков и правнуков. Пусть знают, что бабушка Маша у них – самая лучшая!

Мария Михайловна Молякова (в девичестве Бородавина) родилась в предвоенную весну — в конце марта 1941 года на Нижегородчине, в селе Воскресенское Сергачского района. Из пятерых дочерей она была четвертой. Старшая сестра умерла еще в раннем детстве, Мария Михайловна родилась много позднее.



Отца своего она никогда не видела — он ушел на военную службу еще до ее рождения, да так и не вернулся: в августе 1941 года был тяжело ранен под Ленинградом, долго лежал в госпитале, где и скончался в 1943 году. «Если папа был бы жив, наверное, моя жизнь сложилась бы иначе…», — констатирует Мария Михайловна.

Жили они небогато… Мама, как могла, тянула четырех дочерей. Чтобы прокормиться, вспоминает Мария Михайловна, они все дружно собирали в лесу травы, грибы да ягоды. Полегче стало, когда мама устроилась работать в пекарню – там у нее появилась возможность иногда приносить домой немного хлеба…

Двенадцатилетней девчушкой Мария начала работать в колхозе: вместе с сестрами трудилась и на сенокосе, и на току, и на полях. Благодаря этому, говорит, и выжили — и в войну, и в послевоенное лихолетье.

В Шумерлю семья переехала вслед за дедушкой и бабушкой по отцовской линии. Город в ту пору уже активно обустраивался, и дед выезжал в Шумерлю на стройки. Город так ему приглянулся, что на семейном совете было решено перебраться жить за Суру. Так, по улице Колхозной дед возвел добротный дом. В 1959 году, когда Мария окончила школу, вместе с мамой и сестрами они тоже перебрались в Шумерлю. На улице Кирова приобрели половинку дома и стали полноправными шумерлинцами.



В почтовую связь Мария Михайловна Молякова пришла восемнадцатилетней девушкой. Тогда она и думать не могла, что останется в отрасли на всю жизнь. «Пришла случайно – надо было где-то работать. И так получилось, что осталась на всю жизнь», — говорит она. Но, как известно, ничто в этой жизни не происходит случайно. Все взаимосвязано и закономерно.



Сначала она трудилась простым почтальоном, через год её перевели оператором почтовой связи, потом организатором доставочной службы. Через руки Марии Михайловны прошли тысячи писем, посылок, телеграмм… На ее глазах происходило становление почтовой связи в городе и в районе. И в этой истории есть и ее частица…



Работа ей нравилась, всё у нее получалось, в 1964 году она решила закрепиться в профессии и поступила заочно в Казанский электротехникум связи.

Особо трепетно моя собеседница вспоминает знакомство с будущим мужем. Свою судьбу она нашла на соседней улице Толстова. Юрий только что пришел из армии, красивый, статный. Они увидели друг друга у общих знакомых, завязались отношения, и вскоре молодые сыграли свадьбу. В 1965 году родился сын Валера.



На три последующих года молодая семья переехала в Кировскую область. Мария Михайловна работала сначала в исправительной колонии, позднее — в поселковом отделении милиции. Супруг трудился водителем.

По возвращении в Шумерлю Марию Михайловну назначили на должность заместителя начальника почты. Следующие десять лет она работала в тесном тандеме с Надеждой Михайловной Сидякиной. Молякова как заместитель курировала работу районных почтовых отделений связи. Сегодня она с улыбкой вспоминает, как на лошадях объездила весь район, бывало, приходилось и пешим ходом добираться до пункта назначения. То десятилетие стало для нее временем настоящего становления себя как руководителя и профессионала почтовой связи.



В 1980 году началась новая страница трудовой биографии Марии Михайловны — её пригласили возглавить Шумерлинское отделение «Союзпечати» (позднее — ОАО «Чувашпечать»). На протяжении 30 лет под началом М. М. Моляковой работали киоски «Союзпечати» не только в городе и районе, но и в Порецком, Аликове, Красных Четаях, Ядрине, Калинине. Она частенько лично выезжала на точки, контролировала их работу, нанимала и увольняла сотрудников. Не забывала заниматься и самообразованием — регулярно выезжала на курсы повышения квалификации и обучающие семинары. Работа стала для Марии Михайловны по-настоящему вторым домом. Ей она отдавала всю себя, все свои силы, знания, опыт. Она всегда соответствовала духу времени, умело сочетала опыт с новаторством, требовательность с человечностью. А уж ответственности и принципиальности – главных приоритетов в работе – ей было не занимать.



Особенно жарко, говорит, было в подписную кампанию: сверки, цифры, отчеты. Иногда и ночами сидели, что-то выверяли, сводили, подбивали… «Я любила порядок во всем и этого требовала от подчиненных», — констатирует Мария Михайловна сегодня.



Позднее функции «Чувашпечати» расширились – киоски стали реализовывать товары повседневного спроса. Так, со временем М.М. Молякова как руководитель предприятия освоила и товароведение, и маркетинг, и бухгалтерию. А сколько раз эти киоски взламывали, обкрадывали, портили! Был случай, вспоминает Мария Михайловна: в 4 часа утра звонок — горит киоск возле 25-го магазина… Милиция, показания, протокол… Бывший начальник вспоминает, что понервничала она тогда не на шутку.



Шумерлинское отделение всегда было в республике на хорошем счету, даже в передовых. Большой личный вклад М.М. Моляковой в развитие «Чувашпечати» неоднократно был отмечен руководством и города, и предприятия. Об этом говорят многочисленные грамоты и благодарности, бережно хранимые их обладательницей.



Кроме работы, Мария Михайловна всегда была в гуще общественной жизни — долгие годы входила в состав городской избирательной комиссии, была активным членом городского женсовета, 15 лет работала секретарем партийной организации узла связи. Всё успевала, всё ей было в радость.

А дома всегда ждал надежный тыл. Супруг Юрий Степанович всю жизнь шоферил – в разные годы работал водителем на почте, в милиции, в тубдиспансере, двадцать лет, до выхода на пенсию, – в скорой помощи. В последние годы жизни он много болел, не выходил из дома, его не стало в апреле 2019 года.

Сын Валерий, хоть и выучился в свое время на электрика, по примеру отца не расставался с рулем… Он подарил родителям двух внучек. Теперь девчонки уже взрослые, семейные.



На заслуженный отдых М.М. Молякова ушла в 69 лет. Но и потом не сидела сложа руки. Сын со снохой подарили ей бизнес – небольшую кофейню. Тогда, в 2010 году, эта «ароматная точка» стала первой в городе. В новое детище хозяйка вкладывала всю свою душу и получала от этого неподдельное удовлетворение. Через три года готовый бизнес подхватила младшая внучка, немного его расширила и видоизменила…



Мария Михайловна призналась, что каждый ее день, и в молодости, и сейчас, начинается с гимнастики. «Без этого я уже не могу», — говорит она. Вот, оказывается, в чем причина моложавости моей героини! Я по-соседски поражаюсь тому, как выглядит Мария Михайловна — всегда позитивна, мобильна, приветлива. Ну, кто ей даст восемь десятков лет?!



Есть у нее еще один секрет молодости — верным спутником по жизни идет рядом с ней задушевная русская песня. С самого раннего детства, сколько себя помнит, она любила петь. Раскатистые народные песни всегда исполняла её мама, это умение и любовь к песне передала она и своим дочерям. Тогда, в юности, Мария Михайловна подумывала даже связать свою жизнь с творчеством, настолько она любила петь и выступать в сельском клубе… «Мария Михайловна, запевайте!» — эту фразу она слышит всю жизнь и не без удовольствия откликается.



Так пусть активный образ жизни, задушевная песня и самые близкие люди — сноха Люба, семьи внучек Тани и Влады – как можно дольше дарят Марии Михайловне много-много радостных событий, встреч и приятных волнений, тем самым продлевая ей активное долголетие, вкус к жизни, а, значит, и саму жизнь!

Ольга Дмитриева.