Более 23 тысяч жителей Чувашии записались на вакцинацию от COVID-19 дистанционно

Наладить работу записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции через Портал Госуслуг, голосовой помощник и единый номер 122 – такое поручение дал первый заместитель Министра здравоохранения России Виктор Фисенко на видеоселекторном совещании с регионами.

«В Чувашии работа по дистанционной записи на вакцинацию от COVID-19 налажена и ежедневно мониторируется», – отметил министр здравоохранения региона Владимир Степанов.

На сегодня в республике на вакцинацию через Портал Госуслуг записалось более 5600 тысяч жителей республики, через единый номер 122 – свыше 5650 человек, Голосовым помощником воспользовались не менее 400 человек.

Чувашинформ.рф