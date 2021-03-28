Чувашия сделала невозможное. Интервью вице-премьера

18 марта 2020 года в Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, а 19 марта был зарегистрирован первый заболевший пациент. Пандемия стала главным вызовом для страны, и вся жизнь стала превращаться в «дистант». Перестраивалась и Чувашия, где незадолго до этого сменилась власть и ответственность легла на команду Олега Николаева. О том, как Чувашия приняла этот удар, как удалось выйти из стресса системе образования, готова ли республика к новым вызовам и что стало объединяющим патриотическим фактором в 2020 году, рассказала в интервью ИА REGNUM вице-премьер — министр образования Чувашской Республики Алла Салаева.
- В Чувашии значительную долю ответственности по управлению коронавирусной ситуацией взвалили на Ваши плечи как вице-премьера социального блока. Вы начинали эту работу, перестраивая на антиковидные рельсы практически все направления деятельности. Как бы Вы сравнили ситуацию на старте с тем, что происходит сейчас, что изменилось за год?
- Не согласна, что это взвалили только на меня. Эту ответственность возложили на всех нас. Когда мы отстраивали систему, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, то работа была разделена на несколько основных направлений. В приоритете, безусловно, было здравоохранение, огромный пласт работы и основная нагрузка легли на врачей.
Но проводилась и другая масштабная работа, о которой мы редко говорим. На меня как на руководителя рабочей группы была возложена задача организовать работу в муниципальных образованиях и обеспечить межведомственное взаимодействие, то есть сделать частью нашей команды контрольно-надзорные и федеральные органы власти. В борьбе с коронавирусом мы все стали единомышленниками, потому что перед всеми нами стояла одна задача — обезопасить наших жителей.
Большая работа проводилась и до сих пор проводится в муниципальных образованиях. К примеру, ежедневно на местах работают около 220 мобильных групп, их передвижение можно отследить по электронному приложению. Здесь не могу не отметить МВД по Чувашии, сотрудники которого представлены почти во всех группах, и это нас очень выручает в проведении рейдов в части фиксации нарушений и составления протоколов. Хотя, безусловно, основная работа — это профилактика и информационная работа с жителями.
В пандемию для меня большим открытием стала включённость промышленных предприятий, которые не остались в стороне и помогали в самое трудное время, закупая маски, оборудование, предоставляя продукты питания.
Ситуация с пандемией нас очень сильно изменила с точки зрения понимания основных ценностей. И для нас действительно это было «перле». По прошествии года можно сделать вывод, что с любой бедой (или глобальной задачей) можно справиться только вместе: поручения, которые давал Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев, были правильными и эффективными, позволили стабилизировать ситуацию. Но бдительность нельзя терять, все ограничительные меры, в том числе ношение масок, нужно соблюдать.
- Пандемия всех нас научила жить по-новому. Но основной удар был по детям и их родителям, которые оказались запертыми в квартирах, когда школы перешли на «дистанционку», а на всю семью один компьютер. Как Вы оцениваете дистанционное образование? Сможет ли регион пережить очередной такой локдаун?
- Переход на дистанционное обучение оказался стрессовым для всей образовательной системы. Наиболее сложная ситуация была с маленькими детьми — теми, кто учится в начальных классах, потому что в силу возраста они не могут долго заниматься и получать необходимый объём знаний. Конечно, с ними «привязанными» сидели родители.
Не меньший стресс испытывали педагоги, которым в экстренном порядке пришлось серьёзно трансформировать свою работу. И это усугублялось тем, что родители стали дёргать учителей чуть ли не круглосуточно, им могли в любое время написать или прислать выполненные ребёнком задания. Конечно, учителям психологически и эмоционально было нелегко, не все оказались готовы к такому режиму.
Но самое главное, что для работы в дистанционном формате у нас не было единой платформы. Каждая школа выходила из этой ситуации по-разному: кто-то использовал готовые аккаунты, кто-то присоединялся к различным образовательным платформам. Мы организовывали совещания с директорами на базе института образования, где объединяли учителей информатики и подключали IT-компании для обучения работе в дистанционном режиме.
Первое время это была сложная ситуация для всех, но сейчас это позади. На уровне Министерства просвещения России принята программа цифровизации образования до 2024 года. Планируется, что в школах будет высокоскоростной интернет, всех учителей обеспечат планшетами, а во всех классах будет вай-фай. Мы будем участвовать в этой программе, к 2024 году базовый стандарт должен быть во всех школах.
- Из-за пандемии был изменён подход к сдаче ЕГЭ. Насколько успешно справились наши выпускники с экзаменами? Есть ли спад качества подготовки?
- Чувашия по сравнению со многими регионами находилась на дистанционном обучении минимальное время, поэтому в части качества образования мы вышли без особых потерь. Об этом говорят и результаты ЕГЭ, которые не очень сильно отличаются от предыдущих лет, а по некоторым предметам показана положительная динамика — например, по биологии, обществознанию, русскому языку.
Что касается баллов, то в Чувашии в 2020 году при сдаче ЕГЭ больше 81 балла набрали 3379 выпускников, в 2019 году их было 3442. То есть нельзя говорить о системном спаде качества. При этом увеличилось число стобалльных работ: если в 2019 году их было 71, то в 2020 году — 76.
Примечательно, что в разы увеличилось число выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ информатику, за год доля таких ребят выросла на 18 % (688 человек), из них 10 человек набрали 100 баллов. То есть можно говорить о том, что удалённое обучение спровоцировало детей глубже изучить информатику, дистанционные технологии, и число ребят, которые стали серьёзнее этим заниматься, увеличивается в разы.
- Переход на дистанционное цифровое образование обнажает ещё одну проблему. Прежде всего, родители жалуются на ухудшение зрения детей, потому что ребёнок практически целый день привязан к компьютеру, планшету, электронной доске. Рассматривает ли этот аспект Чувашия, внедряя цифровые технологии?
- Все школьники у нас регулярно проходят медицинский осмотр. И когда у ребёнка портится зрение, то должны подключаться врачи и родители. Зрение ведь падает не только из-за планшетов и дистанционного обучения. Это говорит о том, что в распорядке дня ребёнка мало прогулок на свежем воздухе, зрительной гимнастики, спортивной нагрузки. Эти факторы сказываются на здоровье и влияют на зрение. Здесь всё должно быть сбалансированно.
Мне кажется, что наша задача — максимально создать возможности для занятий спортом и творчеством, вовлечь детей в мир дополнительного образования. Первый шаг в этом направлении будет сделан в этом году: впервые в республике выделяются беспрецедентные деньги на комплексную модернизацию учреждений образования. Она будет включать не только капитальный ремонт, в том числе инженерной инфраструктуры, но и благоустройство территории, создание спортивных площадок, например футбольных полей или баскетбольных площадок. Как можно вовлечь детей в спорт, если не создать условия? Если есть тренер и футбольная площадка, то дети, безусловно, будут играть в футбол. И в конечном счёте это позволит сохранить здоровье детей.
- Под комплексной модернизацией, о которой Вы сказали, подразумевается масштабный ремонт старых школ с износом 50 %, о котором заявляло руководство республики? Это тот самый проект на 2 млрд рублей?
- Да. Это тоже результат нашей совместной работы и поддержка главы, а также министра финансов, который оценил ситуацию не через цифры, а с точки зрения актуальности и важности проблемы. Пять-шесть лет назад такая проблема остро стояла в Чебоксарах, мы апробировали этот проект, выработав единый стандарт модернизации, и сейчас распространяем на всю республику.
Принятию этого решения способствовал ряд факторов. Один из негативных — ситуация со срывом сроков ремонта школ в Вурнарах и Шумерле, мы их не смогли открыть 1 сентября. Но одно дело — освоение, другое — дефицит средств. Если взять вурнарскую школу, то выделенных средств хватило только на ремонт пищеблока, классов и фасада, а самые затратные работы не были включены в проектно-сметную документацию — ремонт канализации, освещения, подпорных стен и подвала, который находится в аварийном состоянии.
Директоров школ, конечно, понять можно, они же не строители и поэтому в первую очередь хотят снять бремя предписаний, которые выписывают надзорные органы — в части пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, организации видеонаблюдения. Иначе их будут штрафовать… Поэтому было принято решение выработать системный подход при модернизации старых школ, в центре которого — безопасность детей. Должен быть сделан хороший анализ необходимых ремонтных работ, включающий, в частности, состояние инженерных сетей, самого здания, межпанельных швов, организацию уличного освещения, ландшафтное оформление, наличие асфальтового покрытия. Потому что порой доходит до абсурда: отремонтированная школа сияет после ремонта, а добираешься до неё через грязь… И в каждой школе должен появиться новый спортивный объект. То есть мы ушли от ежегодного большого перечня школ с маленькими сметами и вечным ремонтом, сделав ставку на проведение комплексного ремонта нескольких старых школ в год.
Деньги выделяются по чётким критериям: при 50-процентном износе здания, наличии проектно-сметной документации с положительной экспертизой и соответствии выработанному нами стандарту. Была проведена очень серьёзная работа, составлен пятилетний план по каждому муниципальному образованию. Всего у нас будет 42 школы и 28 детских садов, на их модернизацию предусмотрено 2 млрд рублей.
- Что касается модернизации, то Чувашия одной из первых начала обновление пищеблоков школьных столовых и в прошлом году оказалась наиболее подготовленной к исполнению поручения Владимира Путина об организации бесплатного горячего питания в начальных классах. Но накануне вышел рейтинг Российского движения школьников, вызвавший недоумение у многих: по итогам опроса Чувашия попала в топ невкусного школьного питания.
- Рейтинг достаточно неожиданный. Он вызвал удивление и у нас, и у директоров. Если говорить об официальном рейтинге, по которому оценивается горячее питание, то мы занимаем хорошую позицию. И нашу практику по организации горячего питания недавно рассматривали на уровне России. Кроме того, по итогам опроса 48 тыс. человек, который проводила «Российская газета», Чувашия вошла в тройку лучших по школьному питанию.
Мы действительно сделали всё для того, чтобы питание было качественным. Эта работа началась несколько лет назад, но и сейчас мы продолжаем вкладываться: только в прошлом году на дополнительное оснащение пищеблоков направлено 270 млн рублей, в этом году выделено ещё 100 млн рублей. Большая работа проводилась по обучению поваров. Для них организовывались и до сих пор проводятся мастер-классы, в помощь им разработаны методические рекомендации по организации горячего питания. Кроме того, мы одни из первых в стране совместно с Роспотребнадзором выработали единое школьное меню: из него исключены соевые продукты, включая колбасу, оно состоит из полезных продуктов с учётом их сбалансированности, также включает в себя витаминизацию.
Но правильное горячее питание не всегда может быть по вкусу детям. Так как в рейтинге, о котором вы упомянули, участвовали школьники, может быть, они хотели колбасы и бутербродов, а их заставляют кушать полезную и сбалансированную пищу. Это единственное логичное объяснение, которое можно дать.
- Возвращаясь к «строительной» теме. Минпросвещения России разработало новую редакцию правил финансирования строительства школ на принципах государственно-частного партнёрства. Планирует ли Чувашия включиться в данную программу?
- Мы не просто планируем — этот вопрос находится под личным контролем Главы республики. Действительно, в этом году на уровне Министерства просвещения впервые стартовал проект по выделению грантов субъектам на строительство школ в рамках формата государственно-частного партнёрства. Его смысл в том, что приходит концессионер, утверждённый на уровне правительства страны, который строит школу под ключ в достаточно сжатые сроки.
Мы сейчас готовим комплект документов, чтобы своевременно заявиться в программу сразу с пятью школами. Речь идёт о Чебоксарской агломерации, потому что здесь наибольшая перегруженность школ, а также по одному образовательному учреждению в Новочебоксарске и Кугесях.
Н. Николаева, ИА Regnum.
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