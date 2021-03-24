Перепись малого бизнеса

Зачем и как в Чувашии проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказывает руководитель Чувашстата Эльвира Максимова:

Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в 5 лет. Результаты наблюдения являются важной отправной точкой для реализации системных мер по развитию малого и среднего бизнеса, эффективность которых опирается на проведенный анализ ситуации в секторе.

Первый раз сплошное наблюдение проходило в России по итогам деятельности за 2010 год. В 2011 году в наблюдении участвовали около 12 тысяч бизнес-субъектов Чувашии – средних, малых и микропредприятий — и 39,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. В 2016 году в обследовании приняли участие более 15 тысяч юридических лиц и 27,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. Субъекты малого предпринимательства Чувашской Республики формируют более 30 % валового регионального продукта, обеспечивают занятость каждого третьего работника республики, играют важную роль в насыщении потребительского рынка.

В рамках сплошного наблюдения в текущем году в Чувашии планируется обследовать порядка 13 тысяч малых предприятий и более 30 тысяч индивидуалов. В Шумерле обследованию подлежат 98 малых предприятий и 931 индивидуальный предприниматель, в Шумерлинском районе — 26 малых предприятий и 217 индивидуальных предпринимателей.

Бизнес заинтересован в благоприятных условиях для своего развития, которые во многом зависят от государственной политики. Участие в сплошном наблюдении – это возможность внести свой вклад в формирование государственной политики по поддержке предпринимательства. Согласитесь, что без точных статистических данных, без объективной оценки существующего состояния отечественного малого и среднего бизнеса трудно находить правильные решения по его поддержке и развитию. Сплошное наблюдение проводится для уточнения экономической ситуации в стране.

При обработке данные обезличиваются. Что касается индивидуальных предпринимателей, то страницы форм наблюдения с их персональными данными не пойдут в обработку. Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной участниками наблюдения, исключается передача сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации.

Бланк статистического обследования содержит перечень вопросов (показателей), дифференцированных по категориям хозяйствующих субъектов в целях оптимизации нагрузки на учетный персонал, соответствия правилам первичного бухгалтерского учета на предприятии, что позволит получить более достоверную и качественную информацию от респондентов. Формы разработаны отдельно для малых (включая микро) предприятий – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Средние предприятия отчитываются в тех же формах, которые они представляли ранее. При этом формы унифицированы и действуют независимо от того, в какой сфере и каком регионе предприниматель осуществляет свою деятельность.

Сбор сведений осуществляется с использованием форм статистического наблюдения на бумажном носителе и в электронном виде (технология web-сбора). Сроки сдачи отчетности: в электронном и бумажном виде отчет нужно представить в органы статистики до 1 апреля 2021 года; через Единый портал государственных услуг — до 1 мая 2021 года.

Подведение и публикация итогов будут осуществляться в два этапа. Первые, предварительные, появятся в декабре 2021 года. По основным экономическим показателям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства будут опубликованы как по России, так и по субъектам РФ в группировке по видам экономической деятельности, формам собственности и организационно-правовым формам. Окончательные, детализированные – в июне 2022 года. По всем показателям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, информация по которым получена в рамках проведения сплошного наблюдения, окончательные итоги будут приведены по России, субъектам РФ, по видам экономической деятельности, а также в территориальном распределении (по муниципальным районам и городам).

Напомню, что обязанность предоставлять данные органам федеральной службы государственной статистики предусмотрена Федеральным законом от 29.11. 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». Ответственность за непредставление данных предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях в статье 13.19 «Нарушение порядка представления статистической информации». Нарушение, а равно представление недостоверной статистической информации, влечет наложение административного штрафа.

Стоит еще раз отметить, что сплошное наблюдение не имеет фискальных, разведывательных и любых других целей, кроме составления обобщенной и максимально отражающей реальность отчетности о состоянии российского сектора малого и среднего бизнеса. В конечном итоге данное обследование направлено на подготовку и реализацию наиболее эффективных мер поддержки отечественного предпринимательства, а значит, проводится в интересах самих хозяйствующих субъектов.