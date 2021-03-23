Для медиков Чувашии закупят 130 новых автомобилей

Об этом 23 марта сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

«В помощь врачам будет закуплено еще 130 полноприводных автомобилей для перевозки пациентов и медицинских работников, а также для доставки лабораторных материалов и лекарственных препаратов пациентам в труднодоступные населенные пункты», – заявил руководитель Минздрава.

Медицинские организации обеспечиваются автомобилями отечественного производства. Это санитарный транспорт на базе LADA «Ларгус», УАЗ «Патриот», LADA «Нива», ГАЗ «Газель NEXT».

Чувашинформ.рф