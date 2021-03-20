Православное проЧТЕНИЕ книги для разума, души и сердца

сии отмечался День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 г. решением Священного синода РПЦ и по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

12 марта в центре творчества «Я читаю и творю» городской библиотеки-филиала № 4 им. В.В. Маяковского состоялся День особого чтения «Читаем с любовью о Боге». Воспитанников воскресной школы при храме Серафима Саровского познакомили с историей возникновения даты, уделив внимание вопросу книгопечатания на Руси. Особый интерес у ребят вызвала информация о первых славянских книгах и первой типографии в России.



Руководитель воскресной школы Елена Бакаева познакомила детей с историей создания Библии. Особенное внимание было уделено той главе, где перечислены десять заповедей. В формате практического занятия дети закрепляли полученные знания, демонстрируя их в индивидуальных рисунках, рассуждая о каждой заповеди на различных примерах. Всем участникам православного события, а также читателям библиотеки в этот день была предложена развернутая выставка «Православное проЧТЕНИЕ».



13 марта в городской центральной библиотеке им. Г.Н. Айги состоялось познавательное мероприятие «Свет, идущий от мудрости». Библиотекарь отдела обслуживания Ирина Русскова рассказала читателям о евангельских заповедях, о воспитании детей с использованием чтения православной литературы. Интересный и содержательный рассказ впечатлил читателей и помог ответить на многие вопросы. Прекрасным дополнением к беседе стала выставочная экспозиция под названием «Свет, идущий от мудрости».



14 марта в детском православном центре «Благодать» городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршака состоялся обзор-беседа для детей и подростков «Православная книга – слово истины». Ребятам была представлена обширная литературная палитра: Евангелие и Библия, Жития святых в переложениях для детей и др.



Все представленные книги написаны живым, доступным для юного современного читателя языком. Авторы приложили максимальные усилия, чтобы их повествование получилось не только благочестивым, но и увлекательным, что немаловажно для детей и подростков.

Е. Каширина.