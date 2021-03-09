Программы льготного автокредитования пользуются популярностью у россиян

В России продолжают стимулировать спрос на отечественные автомобили. За первые два месяца 2021 года жители страны на льготных условиях приобрели уже больше 42,5 тысяч автомобилей. Из них около 35,4 тысяч – по программе льготного автокредитования, больше 7,1 тысяч – по программе льготного лизинга. Об этом сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Ранее Минпромторг России сообщил, что на стимулирование спроса на отечественные автомобили будет выделено больше 16 млрд рублей. Из них 8,9 млрд – на льготное автокредитование для физических лиц, 3,8 млрд – на программу льготного лизинга для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также 3,33 млрд – на стимулирование продаж газомоторной техники.

По данным аналитического агентства «Автостат» по итогам первых двух месяцев 2021 года продажи LADA Largus в России выросли на 54% и составили 9717 единиц. В Чувашии в 2020 году доля бренда LADA составила 42%. Среди жителей региона самой востребованной российской маркой остается LADA Granta и LADA Vesta.

Как отмечают в дилерском центре «АО Чебоксары-Лада», автомобили отечественного производства остаются самыми популярными как на рынке новых, так и поддержанных авто.