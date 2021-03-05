С юбилейной датой!

Международный женский день 8 марта привносит в жизнь женщин

праздничное настроение, поздравления, цветы. Для Кейне Фатыновны Алеевой этот день особенный — день ее рождения. В этом году юбилейный.

В личном деле учителя трудового обучения средней школы № 2 красивым почерком в автобиографии написано о начале трудовой деятельности до приезда в Шумерлю.



Кейне Фатыновна была одной из пятерых детей в семье. Поэтому после окончания в 1954 году средней школы она успела поработать в колхозе, портнихой, в фельдшерском пункте, старшей пионервожатой в школе. Молодая девушка вела большую общественную работу, ее активная жизненная позиция не осталась не замеченной. Она трудилась на должности второго, затем первого секретаря РК ВЛКСМ. После окончания годичных курсов по подготовке учителей по русскому языку и литературе для нерусских школ работала директором Батыревского районного дворца пионеров. Свою трудовую деятельность в должности учителя Кейне Фатыновна начала в Кировской области, куда она переехала по семейным обстоятельствам. Преподавала детям русский язык и литературу. Позже обучалась заочно на историко-филологическом факультете Чувашского пединститута на отделении русского языка и литературы.



В Шумерле она связала с образованием всю свою жизнь. Работала учителем в восьмилетней школе № 5, директором Дворца пионеров и школьников, с 1972 года учителем обслуживающего труда в средней школе № 2.



Учитель выпустила не одно поколение детей, привив им лучшие качества: любовь к любимому делу, ответственность, честность. Качества, которыми обладает сама Кейне Фатыновна. Урок, мероприятие, работа в сводных пионерских отрядах по месту жительства — во все она вкладывала душу, свой опыт, руководствовалась главным жизненным правилом: «Работать так, чтобы не было стыдно». Оставаясь верной себе и традиции вести дополнительную общественную работу, в течение многих лет Кейне Фатыновна возглавляла профсоюзную организацию в средней школе № 2.



За большой личный вклад в дело образования и воспитания детей, активную профсоюзную работу К.Ф. Алеева была неоднократно награждена грамотами городского отдела народного образования, горкома профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений, благодарностью администрации города. Трудовая деятельность учителя отмечена почетными грамотами Министерства просвещения Чувашской АССР, Чувашского обкома профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений.



Уважаемая Кейне Фатыновна, примите поздравления с юбилейной датой! От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, любви.

Коллектив учителей школы № 2, ветераны педагогического труда.