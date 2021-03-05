Прошли соревновая по боксу

27 февраля в зале бокса ДЮСШ состоялся II Открытый городской турнир по боксу памяти С. Хуморова и в честь Дня защитника Отечества. В этом турнире приняли участие боксеры Шумерли

и Шумерлинского района.

Целью турнира было выявить недостатки в подготовке наших боксеров, а также оценить их положительные качества. Шаг вперед в освоении боксерского мастерства сделали Леонид Горячев и Кирилл Егоров — ребята стали проводить свои поединки в более агрессивном стиле, что и помогает им добиваться побед. Замечательно провела свои поединки Екатерина Шестакова, ребятам есть чему поучиться у талантливой девушки.



Неделей раньше состоялся республиканский турнир памяти заслуженного тренера СССР М.С. Степанова в поселке Новые Лапсары. Очень ярко заявили о себе братья Никита и Данила Маженские. Никита провел два боя, один из них закончил победой уже в начале первого раунда, а второй бой очень убедительно выиграл у своего сверстника из Чебоксар. Данила провел бой с гораздо более тяжелым соперником, т.к. в его весе соперника не нашлось. Данила убедительно победил во всех трех раундах. Никита и Данила стали победителями этого турнира, а Леонид Горячев занял на этом турнире второе место.

А. Фазлуллин, тренер-преподаватель по боксу.

На фото: И. Мошанов и А. Альцев с тренером О. Егоровым.

Ожидалось участие команд из Аликова и Шумерлинского сельского поселения, но, к сожалению, они не смогли приехать. Однако данное обстоятельство не сделало соревнования менее зрелищными – боксеров пришли поддержать их друзья и родители.

По итогам боев 1-е место завоевал Артур Альцев из Ходарской средней школы, 2-е место присуждено Ивану Мошанову из Юманайской средней школы. Оба в придачу к грамотам получили еще и денежные призы.



О. Егоров, тренер по боксу.