Для счастья важны и семья, и работа…

Следующий понедельник обещает быть вовсе не тяжелым, как это принято считать, а легким, оживленным и радостным. Ведь в этот день мы будем отмечать Международный женский день 8 Марта,

открывающий череду светлых весенних праздников.

История праздника неразрывно связана с борьбой за равноправие женщин, с их желанием иметь справедливую оценку своего труда и возможность участвовать в общественно-политической жизни страны. И хотя на сегодняшний день эти нюансы уже подзабыты, одно остается неизменным: быть востребованной на работе — это такая же важная составляющая женского счастья, как и быть реализованной в семье.



«На мой взгляд, женщине очень важно работать. И не только ради финансового благополучия, но и для самореализации, для того чтобы доказать, прежде всего себе, на что она способна. Лично я не могу долго сидеть дома. Мне просто необходимо чем-то заниматься, строить планы, воплощать их в жизнь», — рассказывает учитель школы № 3 Анастасия Михайлова, ставшая в этом году стипендиаткой Главы Чувашии за особую творческую устремленность.

Желание стать учителем у Анастасии возникло еще в далеком детстве. Сначала в качестве ее учениц были куклы, позже — подруги, а когда заканчивала 11-й класс своей родной третьей школы, сомнений в том, что она будет учителем, не было – девушка остановила свой выбор на историко-географическом факультете ЧГУ. Кстати, сегодня Анастасия совмещает два направления — является учителем начальных классов и преподает историю.



«Историю я любила всегда. Моим учителем по этому предмету была Татьяна Александровна Алексеева. На ее уроках всегда было очень интересно, она отвечала на все наши вопросы и смогла увлечь предметом. Позже, в студенческие годы, любовь к истории закрепилась участием в археологических раскопках и других мероприятиях.



Сейчас при работе с детьми мне приятно, когда они задают разные вопросы, часто не касающиеся школьной программы. Ведь это дает возможность для того, чтобы мы вместе с ними узнали что-то новое», — делится молодой педагог.



В годы обучения в ЧГУ Анастасия освоила и другое направление — прошла курсы профессиональной переподготовки педагогов в Чувашском республиканском институте образования, получила специальность учителя начальных классов. В сфере образования, на тот момент в 8-й гимназии, она начала работать еще до окончания университета — в 2016 году, учителем начальных классов.

В школе № 3 Анастасия работает третий год. Сегодня на нее ежедневно устремлены 29 пар глаз первоклашек, которые с интересом ловят каждое слово учителя. Как отмечает А. Михайлова, работать с младшими классами ей очень понравилось еще во время прохождения практики, ведь маленькие ребята такие искренние и непосредственные. Со своим предыдущим выпуском учитель до сих пор поддерживает тесные отношения: ребята часто приходят к ней в класс, просят совета и помощи и обязательно получают. С ними она спокойно преодолела и дистанционное обучение в период острой фазы пандемии – сыграли свою роль их самостоятельность и организованность.



Как известно, сфера деятельности современного педагога не ограничивается одними уроками. Это еще и активная общественная жизнь, участие в различных конкурсах, которые запоминаются или победами, или приобретением опыта. В числе последних и наиболее весомых достижений Анастасии — 1-е место в муниципальном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства молодых педагогов «Педагогический дебют-2020». Учитель достойно представила Шумерлю и на республиканском уровне, войдя в число 5 лауреатов. Как отмечает А. Михайлова, во время участия в конкурсе ей было очень приятно ощущать поддержку коллег, учеников и их родителей.



Анастасия является председателем первичной профсоюзной организации в школе, возглавляет объединение молодых педагогов «Свежий ветер», с удовольствием участвует в реализации различных проектов. Например, проекта «Билет в будущее», помогающего учащимся старших классов определиться с выбором профессии. В рамках реализации проекта ребята проходят различные тесты по самоопределению, бывают на экскурсиях в Шумерлинском политехническом техникуме, с которым ведется тесное сотрудничество.



В числе других направлений, где проявляет себя Анастасия, — деятельность Российского движения школьников, участие в проекте «Эко-тренд», связанного с созданием в школе экологического отряда, в проекте «Учи легко» (по применению универсальных учебных действий на уроках), в мероприятиях, посвященных году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в конкурсах Чувашского республиканского института образования, Центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Эткер». Молодой учитель с удовольствием принимала участие в ярмарке педагогических идей, в форуме активных граждан «Перезагрузка» и др.



Не осталась она в стороне и от федерального проекта «Мы вместе» — наряду с другими членами молодежного парламента города была в числе волонтеров, работавших по обращениям граждан в период первой волны распространения коронавирусной инфекции.

Приятно отметить, что в составе команды педагогов школы № 3 Анастасия принимала участие и в эстафете на призы газеты «Вперёд», где вместе с коллегами удостоилась призового места. Впрочем, сейчас спорта в жизни Анастасии не так много, как в школьные годы, когда она занималась тяжелой атлетикой, играла в баскетбол и участвовала в соревнованиях школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет».

«Школа для меня второй дом, а коллеги и ученики — вторая семья. Я очень рада, что у меня есть и наставник — Ирина Александровна Обухова, к которой всегда можно обратиться за советом, за что я ей очень благодарна.

Надежной группой поддержки является и моя семья – муж Илья, дочка Маргарита и любимые родители – Наталья Евгеньевна и Геннадий Иванович, чью колоссальную поддержку я чувствую в любом своем начинании. А помощь мужа я особенно ощутила при подготовке к конкурсу «Педагогический дебют» — он помогал мне репетировать, оказал большую психологическую поддержку.

Я считаю, что семья у меня очень дружная. Мы практически одновременно возвращаемся домой с работы и детского сада, все вместе готовим. А после ужина я сажусь за проверку тетрадей, и тут опять-таки на помощь приходит муж, который с удовольствием проводит время с дочкой», — рассказывает Анастасия.

А Маргарита между тем с нетерпением ожидает похода в первый класс. Она растет достаточно активным ребенком: к своим 6 годам успела позаниматься танцами, посещала кружок «Супердетки», а сейчас увлеченно занимается английским языком. Но больше всего Маргарите нравится проводить время с родителями.

Не это ли то самое счастье, когда с работы хочется домой, из дома – на работу? Именно этого в канун 8 Марта Анастасия желает и всем женщинам Шумерли. А еще — крепкого-прекрепкого здоровья, что в наши неспокойные дни звучит особенно актуально.

Татьяна Александрова.