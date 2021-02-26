Первые контейнеры по сбору батареек вручены школам города Чебоксары

На базе шестидесяти школ Чебоксар и города Новочебоксарска планируется установить специализированные контейнеры для безопасного сбора батареек.

Первые контейнеры для сбора батареек со сменными ёмкостями были вручены 11 столичным школам.

«Проект направлен на формирование экологической культуры, повышение экологической грамотности и ответственное отношение к опасным отходам. Мы понимаем, что даже в быту у нас есть такие опасные отходы, как батарейки. Для того чтобы они не попадали на полигоны и не оказывали негативного воздействия на окружающую среду, и был инициирован проект «Экозабота». Очень важно в школьном возрасте прививать полезные экологичные привычки, давать необходимые знания, чтобы дети понимали важность заботы об окружающей среде», — отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев.

Проект «Экозабота» реализуется по инициативе Общероссийского народного фронта, при поддержке Минпросвещения России и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Все школы, участвующие в проекте, не только оборудованы специальными контейнерами для сбора батареек, но и обеспечены методическими материалами. Каждая школа заключила договор напрямую с переработчиком, который бесплатно забирает наполненные контейнеры на утилизацию. Вывоз батареек будет осуществляться специализированной компанией, имеющей соответствующую лицензию.

чувашинформ.рф