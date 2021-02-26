В преддверии Дня защитника Отечества в селе Ходары

состоялась церемония возложения цветов к вертолету-памятнику МИ-24В. В ней приняли участие глава Шумерлинского района Борис Леонтьев, глава администрации Лев Рафинов, председатель правления Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» Геннадий Матвеев, выпускники Ходарской школы, Сызранского высшего военного авиационного училища и другие.

Напомним, что торжественное открытие вертолета-памятника на территории Ходарской школы состоялось в сентябре 2019 года. Он был установлен в целях военно-патриотического воспитания молодежи по инициативе Геннадия Матвеева при поддержке администрации Шумерлинского района в честь вертолетчиков, выпускников Ходарской школы и Сызранского высшего военного авиационного училища, участников боевых действий в горячих точках.

Подножие памятника быстро заполнилось живыми цветами в знак памяти и признательности ныне живущих тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины.



Д. Кушнарева.