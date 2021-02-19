В Новочебоксарске будет создана особая экономическая зона

Такое решение поддержало Правительство страны в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОСЭР по итогам рассмотрения заявки от Чувашии.

Глава республики Олег Николаев рассказал, что проект создания в Новочебоксарске преференциальной зоны тщательно проработан. Имеется 7 резидентов и 8 инвестиционных проектов. Еще 12 организаций выразили заинтересованность войти в проект. По ним тоже работа ведется. Объем потенциальных инвестиций на сегодняшний день оценивается в 11 млрд рублей.

«Есть свободные земельные участки и действующие промышленные площадки, — уточнил Олег Николаев. — Все предприятия – действующие, крупные, они являются ведущими игроками в своей отрасли. Проекты, которые заявлены, предусматривают либо диверсификацию, либо запуск нового направления. У инвесторов есть партнеры, финансовые и сбытовая программы и другие составляющие, которые необходимы для реализации заявленных проектов».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев заявил, что предложение Чувашии о создании преференциальной зоны будет поддержано. Речь идет именно о создании особой экономической зоны в Новочебоксарске.

Резиденты особой экономической зоны имеют большие преференции. Например, при экспорте продукции им возмещается НДС. Поэтому для крупного инвестора данный экономический статус является привлекательным.

Напомним, в своем Послании Олег Николаев поручил Министерству экономического развития Чувашской Республики в кратчайшие сроки подготовить и внести на рассмотрение Правительства Российской Федерации необходимый пакет документов.

Ранее мы писали о том, чем территории опережающего социально-экономического развития отличаются от особых экономических зон.

Источник: чувашинформ.рф