На стадионе «Труд» подходит к своему завершению первенство города Шумерля по мини-футболу среди школьных юношеских команд в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Все пять общеобразовательных организации города принимают участие в данном турнире по четырем возрастным группам: юноши 2009 — 2010 гг.р., 2007 — 2008 гг.р., 2005 — 2006 гг.р. и 2003 — 2004 гг.р.

16 февраля завершился последний игровой день для юношеских команд 2009 — 2010 гг.р. и 2005 — 2006 гг.р. По самой младшей группе лавры первенства достались «СОШ №3». Второе место заняли юные футболисты «СОШ №1». Тройку замкнула «Гимназия №8».

Среди юношей 2005 — 2006 гг.р. не было равных футболистам «СОШ №1». Второе место заняли представители «СОШ №6». Бронзовый пьедестал заняли футболисты «СОШ №3».

На торжественном мероприятии по поводу завершения турнира команды были награждены грамотами и кубками соответствующих степеней. Отдельными грамотами были отмечены игроки в номинациях «Лучший игрок», «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий».

Сегодня последний игровой день городского первенства, где мы узнаем победителей по другим возрастным группам.

gshum.cap.ru