Чувашия – лидер по оформлению электронных направлений на прохождение медико-социальной экспертизы

Минздрав России провел анализ и определил десятку лучших субъектов, передавших в 2020 году наибольшее количество электронных направлений на медико-социальную экспертизу относительно бумажной формы.

«В тройке лидеров оказалась Чувашская Республика, заняв первую строчку рейтинга, на втором и третьем месте – Липецкая область и Алтайский край. Практика показывает, что при оформлении направлений на прохождение медико-социальной экспертизы электронное взаимодействие ускоряет принятие решений в каждом конкретном случае», — пояснила директор Медицинского информационно-аналитического центра Чувашии Светлана Ананьева.

Сейчас в России отрабатывается дистанционная форма проведения медико-социальной экспертизы. В прошлом году в связи с введением ограничительных мер из-за пандемии был принят упрощенный порядок установления инвалидности — без личного присутствия, который продлили до 1 октября 2021 года. Также портал «Госуслуги» помогает подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы и присвоение статуса инвалида, получить индивидуальную программу реабилитации или абилитации.

чувашинформ.рф