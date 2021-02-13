Застройщику ЖК «Алые паруса» дали последнюю отсрочку на завершение объекта

Дом по ул. Энергетиков, 6 планировали ввести ещё в декабре. Но подрядчик вновь перенёс сроки

Первый заместитель министра строительства выразил крайнее недовольство темпами ведущейся работы. «Мы в конце ноября, говорили что в декабре сдадим. Срок строительства дома — 3,5 года, вы же его строите 5,5 лет. Это уже третий график, который вами не соблюдается», — обратился Владимир Максимов к генеральному директору ООО «ГрандСтрой» Наталье Гридасовой.

Встреча с дольщиками ЖК «Алые паруса» уже проходила в ноябре. Тогда застройщик обещал, что до конца года завершит все работы на объекте и представит в Минстрой Чувашии соответствующие документы. Однако, свои обещания он не выполнил.

На сегодня строительная готовность на объекте составляет 98 %. В настоящее время проводится остекление лоджий, установка обрамления лифтовых входов и пуско-наладочные работы, установка вентиляционного оборудования.

По графику, который представило ООО «ГрандСтрой», завершить все работы планируется лишь в мае.

Минстроем Чувашии совместно с Прокуратурой застройщику поставлен срок до конца марта завершить все строительные работы на объекте и до конца мая завершить благоустройство.

«Это последний срок, который вам дается на завершение объекта. В случае его невыполнения, мы будем вынуждены обращаться в Фонд защиты прав дольщиков для решения этой проблемы», — подчеркнул Владимир Максимов.

Источник: чувашинформ.рф.