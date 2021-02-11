Жителей Заволжья доставляют на вакцинацию на санитарных автомобилях

Жителей трех населенных пункта Заволжья, расположенных в 10 км от ближайшей поликлиники, будут доставлять на вакцинацию на санитарных автомобилях и машинах волонтеров.

Вакцинация от коронавируса жителей Заволжья будет проходить в первой Чебоксарской городской больнице имени П.Н. Осипова.

«Для максимального охвата населения вакцинацией, мы организовываем выезды мобильной группы медработников в трудовые коллективы и населенные пункты, а также организованно доставляем жителей поселков Северный и Октябрьский в пункт вакцинации в поликлинике Сосновки», — пояснила главный врач Татьяна Спиридонова.

Отметим, что для доставки вакцины в филиалы больницы закуплены специальные морозильные камеры и термоконтейнер с хладоэлементами.

Ранее мы писали, что сотрудники скорой помощи проходят вакцинацию от коронавируса.

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